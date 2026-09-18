Volkswagen ID. Buzz установил впечатляющий рекорд дальности среди электромобилей

Стандартный Volkswagen ID.Buzz установил мировой рекорд по числу стран, посещённых в рамках непрерывного путешествия на электромобиле. За 445 дней автомобиль преодолел 61,992 мили и побывал в 92 странах, пройдя “more than 300” циклов зарядки.
Volkswagen ID.Buzz на штатных шинах Giti отправился из Центра обслуживания клиентов Volkswagen Commercial Vehicles в Ганновере (Германия) 1 июля 2025 года и вернулся в ту же точку в начале этой недели. После возвращения техническая инспекционная служба TÜV Nord проверила автомобиль и подтвердила, что состояние аккумулятора сохранилось почти на уровне 96 процентов.
Автором поездки стал Rainer Zietlow. По его словам, за время масштабного путешествия протяжённостью 100,000km у электрофургона не возникло “no technical problems”, несмотря на преодоление “genuinely difficult regions” и столкновение с “very different traffic conditions”.
Zietlow said: “The fact that I never had any technical problems: for me, that is the decisive point. On a trip like this, the difference between a combustion engine and an electric vehicle is noticeable. In many parts of the world, diesel fuel can contain high sulphur levels or water contamination; several oil changes are required and there is also the risk of the engine overheating – all of that is eliminated with an electric vehicle.”