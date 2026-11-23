Volkswagen готовит к установке в свой флагманский Golf R совершенно новый двигатель с 48-вольтовой мягкой гибридной системой. Она будет приводить в действие небольшой электрический нагнетатель, работающий вместе с новым турбокомпрессором.

Глава подразделения R компании Volkswagen Reinhold Ivenz рассказал Auto Express во время презентации T-Roc R: “So Golf R will also change in the middle of next year with Euro 7 [emissions regulations]. It’s progress because we have more power from zero [rpm], and thanks to dynamic start, it’s [also] quicker than the old version.”

Изменения появятся в новой версии культового четырехцилиндрового двигателя VW «EA888», представленной под капотом последнего T-Roc R. Версия «evo5» сохранила объем 2.0-litre и схему с одним турбокомпрессором от прежнего двигателя, однако получила ряд новых технологий. Они позволят агрегату соответствовать строгим требованиям экологического стандарта Euro 7, которым необходимо будет отвечать к концу 2027 года.

В числе нововведений — 48-вольтовая мягкая гибридная система, питающая стартер-генератор. Он заменяет традиционные генератор и стартер, а также способен приводить в действие небольшой электрический нагнетатель. Аналогичные решения применяются, в частности, в мощных шестицилиндровых двигателях AMG. Нагнетатель должен улучшить реакцию двигателя и повысить крутящий момент на низких оборотах. Кроме того, двигатель получил новый турбокомпрессор с изменяемой геометрией.