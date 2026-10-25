Вольфф сомневается, что его машина будет самой быстрой в гонке: «Вряд ли в гонке наша машина будет самой быстрой»

Команда Mercedes бурно и искренне отметила успех Кими Антонелли, который вчера в Остине в седьмой раз в сезона выиграл квалификацию. Для всех этот результат лидера личного зачёта чемпионата стал неожиданностью.

«Всё-таки мы были несколько удивлены, – поделился Тото Вольфф, руководитель команды, в эфире телеканала Sky Sports. – В нашем гараже были гости, и один из них спросил: «Чего вы ждёте от квалификации?» И я ответил, что рассчитываю на результат между 3-й и 5-й позициями. Этот человек теперь думает, что я некомпетентен в своих суждениях, однако мы действительно не ожидали, что Кими проедет такой круг.

Полагаю, наша машина работала на абсолютном пределе её возможностей. В том смысле, что если гонщик найдёт к ней подход и всё сделает правильно, тогда возможны и такие результаты. Конечно, это обнадёживает.

Но вы видите, что вторая машина, которую пилотирует Джордж, уступает от трёх до четырёх десятых, если гонщику не удаётся в полной мере раскрыть её потенциал. Поэтому мы хотим, чтобы наша машина была не только быстрой, но и отличалась предсказуемым поведением, а этого пока нет».

В квалификации на трассе в Остине многие гонщики получили аннулирование результатов из-за нарушения пределов трассы. Кими Антонелли удалось избежать подобного наказания.

«Суть в том, что он атакует на пределе и при этом фактически входит в определённое состояние, которое можно сравнить с режимом автопилота, но машина может скользить и оказаться за пределами трассы, – продолжил Вольфф. – Во время гонок мы обменивались шутками с Антонелли-старшим – в том смысле, что Марко тоже не понимает, как Кими удаётся удерживать машину.

Но я скорее готов замедлить прыть скаковой лошади, чем пытаться заставить ослика прибавить в скорости, потому что это просто невозможно.

А о шансах выиграть титул уже в этот уик-энд мы с Кими вообще не говорим. Этот сценарий я не считаю реалистичным, к тому же вряд ли в гонке наша машина будет самой быстрой. Поэтому задача стоит так: надо постараться заработать очки, хотя будем надеяться, что довести гонку до победы всё-таки удастся».