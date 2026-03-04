Вольфф: «Перед первой гонкой больше вопросов, чем ответов»

Руководитель команды Mercedes Тото Вольфф в очередном превью к Гран При Австралии затронул не только старт сезона Формулы 1, но и текущую ситуацию на Ближнем Востоке.

Тото Вольфф отметил, что в сложившихся обстоятельствах обсуждение спортивных событий кажется не столь важным. Команда внимательно следит за развитием событий в регионе и выражает надежду, что приоритетом останется безопасность мирного населения.

В связи с проведением шинных тестов в Бахрейне несколько сотрудников Mercedes оказались затронуты происходящим. К счастью, все они смогли покинуть страну без происшествий. Вольфф подчеркнул, что в столь серьезной ситуации нецелесообразно строить прогнозы относительно возможного влияния событий на Формулу 1 в ближайшее время. Руководство уверено, что FIA и Формула 1 будут внимательно следить за развитием событий и своевременно принимать необходимые меры.

Говоря о предстоящем гоночном уик-энде, Тото Вольфф отметил, что тестовые сессии завершены и дали определенное представление о состоянии команды. Тем не менее, по его словам, возникло больше вопросов, чем ответов. Руководитель Mercedes подчеркнул, что были замечены обнадеживающие моменты, однако команда продолжает работать над улучшением ряда аспектов.

Вольфф обратил внимание на то, что в Формуле 1 каждая слабость может стать новой возможностью для развития. Новый болид W17 обладает потенциалом, но, по его словам, только секундомер покажет реальное положение дел. Гран При в Мельбурне должен дать первое объективное представление о расстановке сил. Для команды это и повод для интереса, и момент для анализа.

Тото Вольфф добавил, что потребуется несколько этапов, прежде чем можно будет точно определить баланс сил в чемпионате. Особенности трассы в Альберт-парке заключаются в относительно низком уровне энергозатрат, поэтому успех будет во многом зависеть от грамотного распределения ресурсов и четкой работы над стратегией.

Он также подчеркнул, что новый технический регламент усложнил задачи для всех участников чемпионата и может изменить расстановку сил по мере адаптации команд. По мнению Вольффа, Формула 1 вступила в новую эпоху, полную возможностей и основанную на прочном фундаменте. Теперь, когда подготовка завершена, пришло время перейти от обсуждений к борьбе на трассе. Какой окажется стартовая картина — покажет ближайшая гонка.