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Вольфф: в Мадриде готовы изменить конфигурацию трассы

Тото Вольфф оценил новую трассу в Мадриде и сообщил о готовности организаторов изменить конфигурацию ради увеличения числа обгонов в следующем году.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
16.09.2026, 10:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

После завершения этапа руководитель Mercedes Тото Вольфф оценил новую трассу в Мадриде и рассказал о готовности организаторов изменить её конфигурацию.

Тото Вольфф: «Для первого раза всё было организовано просто здорово. С этой точки зрения это один из лучших, если не лучший этап. Важно понимать, что это временная трасса. Они построили нечто сложное для гонщиков, мини-Макао или мини-Монако, но с обгонами не получилось.

Но в этом и заключается сложность – совместить трассу в удачном месте с интересной конфигурацией, и построить её так, чтобы было много обгонов.

Я говорил об этом с директором трассы, они полностью открыты к переменам на следующий год. Он сказал мне, что обсуждают это с FIA, ищут возможность увеличения числа обгонов. Они отлично понимают, что трассу нужно скорректировать, и готовы к этому.

Местоположение очень удачное. Мы думаем о том, насколько больше мероприятий или презентаций сможем провести в следующем году, поскольку здесь есть для этого место, а это большая редкость».

Источник

Тото Вольфф (216)Mercedes (877)

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