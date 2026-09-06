Главная Новости Mercedes Вольфф: Для Кими оптимальной была тактика с двумя пит-стопами
Новости

Вольфф: Для Кими оптимальной была тактика с двумя пит-стопами

Тото Вольфф похвалил Кими Антонелли за победу после старта из последних рядов и отметил оптимальную тактику двух пит-стопов Mercedes и победный дубль команды
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
06.09.2026, 19:32·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Тото Вольфф, безусловно, рад успеху своего протеже Кими Антонелли не меньше, чем итальянские болельщики. С каждой победой гонщик становится всё популярнее на своей родине, в Италии.

«Кими невероятно здорово провёл гонку, – прокомментировал руководитель команды Mercedes в эфире телеканала Sky Sports. – Стартовал он из последних рядов, но нам повезло с рестартами, и он обгонял одного соперника за другим. Это было прекрасное выступление!

В конечном итоге оказалось, что наилучшей была тактика двух пит-стопов, хотя сначала мы так не считали. Но, как выяснилось, для Кими это стало оптимальным решением – впрочем, на самом деле сегодня его вообще мало что могло остановить. Я по-настоящему за него рад!

Очевидно, что у Джорджа Расселла под конец гонки начались сложности, поэтому я доволен, что сегодня мы завоевали победный дубль – это прекрасный результат. Джордж ехал на жёстких шинах, и для него не было иных вариантов, кроме как преодолеть дистанцию с единственным пит-стопом».

Источник

Тото Вольфф (212)Андреа Кими Антонелли (294)Mercedes (865)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

EXEED EXLANTIX: философия чистой энергии

Редакция·24.03.2026
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация