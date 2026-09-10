Вольфф: Расстановка сил в чемпионате может стремительно измениться

Тото Вольфф отметил тёплую реакцию итальянских болельщиков на победу Кими Антонелли в Гран При Италии. Поклонники поддерживали гонщика Mercedes, несмотря на то, что многие из них болеют за Ferrari. При этом руководитель команды в интервью Gazzetta dello Sport напомнил: чемпионат ещё не завершён, хотя 20-летний гонщик уверенно лидирует в личном зачёте.

Вопрос: Что для вас означала победа в Монце?

Тото Вольфф: Всем в команде она доставила огромную радость, особенно Кими, ведь о победе на домашней трассе мечтают все гонщики Формулы 1. Более того, он победил, невероятным образом отыгравшись после старта из последних рядов, за что удостоился оглушительной овации, и ему аплодировали даже болельщики Ferrari. Кими идеально провёл гонку, и воспоминания о ней останутся в его памяти на всю жизнь.

Вопрос: Вы удивились тому, что Кими поздравляли болельщики Ferrari?

Тото Вольфф: Было очень приятно видеть, как внизу у подиума болельщики прыгали и скандировали имя Кими, после чего я сделал вывод, что итальянской не нужно выбирать между Ferrari и Антонелли, её радуют успехи обоих. Кими – прекрасный молодой гонщик, который спустя 70 лет возвращает этой стране мечту о победе в чемпионате мира, а с другой стороны есть Ferrari, которую можно считать национальной командой. Получается, у итальянцев теперь двойные шансы на победу.

Вопрос: При этом уик-энд в Монце оказался непростым для Ferrari…

Тото Вольфф: Когда команда выступает у себя на родине, всё всегда намного сложнее, поскольку прессинг на максимально высоком уровне – как на трассе, так и за её пределами. Тут и болельщики, и спонсоры, и акционеры компании, поэтому график очень напряжённый, и всё надо успеть.

А в воскресенье от вас ждут только победы, и если уик-энд проходит с осложнениями, как это было в случае с Ferrari, то все испытывают огромное разочарование, с которым трудно справиться. Я знаю это по собственному опыту, ведь у Mercedes в прошлом тоже были очень неудачные гонки, например, в Хоккенхайме в 2019 году, когда мы отмечали 125-летие компании.

Вопрос: Какие шаги, на ваш взгляд, сейчас должна предпринять Скудерия?

Тото Вольфф: Всегда хорошо сразу вернуться к работе на трассе, ведь мы уже готовимся к этапу в Испании, перед всеми стоят новые задачи, и в этот уик-энд нас ждут испытания иного характера. Интересно посмотреть, как команды будут справляться со сложностями трассы MadRing, которая для всех совершенно новая.

Вопрос: Остаётся ли Ferrari одним из главных соперников Mercedes?

Тото Вольфф: Конечно. В первой половине года у нас были серьёзные проблемы, связанные с надёжностью, а у Ferrari их не было. Но у них были свои трудности, так что в этом плане мы в равном положении. Я уже давно в Формуле 1 и знаю, что всё может очень быстро измениться, даже если кажется, что ситуация в чемпионате складывается вполне понятным образом.

Вопрос: Сейчас активно обсуждается, как Ferrari следует управляться с двумя гонщиками. В Mercedes эта тема вам также хорошо знакома. Существует ли универсальный и проверенный метод?

Тото Вольфф: После того, что произошло в Монце, люди говорят, что Ferrari нужно лучше контролировать действия Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера и брать пример с Mercedes. На самом же деле всё совсем не так, потому что незадолго до финиша Гран При Италии мы тоже вполне могли оказаться в такой ситуации.

Если бы Кими застрял в гравии, когда пытался опередить Джорджа, мы мы сегодня говорили совсем о другом. Найти правильный баланс всегда очень сложно, ведь, с одной стороны, вы хотите, чтобы каждый из ваших гонщиков рвался к победе, как лев, и не уступал соперникам ни дюйма, но при этом требуете, чтобы оба парня думали об интересах команды.

Вопрос: Уже на следующий день после победы в Монце Кими вместе с командой отправился на картодром. О чём это говорит?

Тото Вольфф: Он любит гонки, и для него день, проведённый за рулём карта – способ расслабиться и подзарядиться энергией. Кими таким был всегда, и я же видел, как вся наша команда веселилась вместе с ним, а

это важнее всего после столь напряжённого уик-энда.

Сам Вольфф при этом не смог полностью расслабиться. По его словам, в истории команды уже были различные происшествия, происходившие за пределами гоночных уик-эндов, поэтому он попросил Кими в конце дня сообщить, что с ним всё в порядке.

Вопрос: О каких происшествиях вы говорите?

Тото Вольфф: В 2014 году перед Гран При Венгрии мы вместе с командой были в Вене и катались не велосипедах. Но произошла очень неприятная авария, и я сломал запястье, повредил локоть, плечо и ключицу. Тогда многие пострадали, поэтому сейчас хотя я и радовался за команду, когда все вместе отмечали успех, но при этом немного нервничал!

Вопрос: После финиша гонки в Монце по радио прозвучало обращение вашего 9-летнего сына Джек к Кими. Какие у них отношения?

Тото Вольфф: Джек занимается картингом, и Кими для него был, пожалуй, первым настоящим наставником. Поэтому сын и захотел пообщаться с ним по радио как гонщик с гонщиком. Джек за сезон посещает пару Гран При, не больше, и Монца стала хорошим выбором!