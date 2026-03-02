Вольфф: Баланс сил способен быстро измениться

Руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил мнение, что в условиях смены технического регламента команды способны быстро прибавлять и менять расстановку сил в Формуле 1.

По словам Вольффа, сейчас в чемпионате все участники находятся в равных условиях. Он отметил, что в данный момент команда ведёт борьбу в середине пелотона и не обладает желаемой конкурентоспособностью. Однако, подчеркнул руководитель Mercedes, сложно предсказать, где коллектив окажется уже через полгода.

Вольфф напомнил, что McLaren несколько лет сталкивались с серьёзными трудностями, но затем смогли совершить прорыв и добиться успеха, выиграв чемпионаты после длительного периода неудач.

Он также отметил, что у лидирующих команд действительно больше опыта, однако в современных условиях у всех коллективов работают квалифицированные специалисты, а финансовые возможности выровнены для всех. В таких обстоятельствах, по мнению Вольффа, баланс сил может измениться довольно быстро.