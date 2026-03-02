Главная Новости Тото Вольфф Вольфф: Баланс сил способен быстро измениться
Новости

Вольфф: Баланс сил способен быстро измениться

Тото Вольфф уверен, что новый регламент Формулы 1 позволит командам, включая Mercedes, быстро улучшить позиции и изменить баланс сил в чемпионате.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
02.03.2026, 11:31·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил мнение, что в условиях смены технического регламента команды способны быстро прибавлять и менять расстановку сил в Формуле 1.

По словам Вольффа, сейчас в чемпионате все участники находятся в равных условиях. Он отметил, что в данный момент команда ведёт борьбу в середине пелотона и не обладает желаемой конкурентоспособностью. Однако, подчеркнул руководитель Mercedes, сложно предсказать, где коллектив окажется уже через полгода.

Вольфф напомнил, что McLaren несколько лет сталкивались с серьёзными трудностями, но затем смогли совершить прорыв и добиться успеха, выиграв чемпионаты после длительного периода неудач.

Он также отметил, что у лидирующих команд действительно больше опыта, однако в современных условиях у всех коллективов работают квалифицированные специалисты, а финансовые возможности выровнены для всех. В таких обстоятельствах, по мнению Вольффа, баланс сил может измениться довольно быстро.

Источник

Тото Вольфф (146)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация