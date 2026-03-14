Вольфф: Я рад, что Льюису приятно управлять этим болидом

Руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил удовлетворение выступлением Джорджа Расселла, который в субботнем спринте в Шанхае смог одержать победу. В то же время Вольфф отметил высокий гоночный темп автомобилей Ferrari на дистанции.

«Ferrari сразу показали быстрый темп, хотя, на мой взгляд, работали с резиной излишне агрессивно. Без появления автомобиля безопасности ситуация для Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона могла бы сложиться иначе, и они столкнулись бы с большими трудностями. Стоит отметить, что борьба на трассе была очень напряжённой, особенно в начале заезда», — сообщил Тото Вольфф.

Также глава Mercedes поделился деталями общения с Льюисом Хэмилтоном. «Вчера вечером мы с Льюисом обменялись сообщениями. Меня радует, что он получает удовольствие от пилотирования новой машины. Он подтвердил, что сейчас у него всё хорошо», — подчеркнул Вольфф.

Что касается инцидента с Кими Антонелли, руководитель команды прокомментировал назначенный ему штраф. «Я думал, что это будет 5 секунд, но понимаю, что стюардам приходится принимать непростые решения в подобных обстоятельствах», — заключил он.