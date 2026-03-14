Главная Новости Mercedes Вольфф: Я рад, что Льюису приятно управлять этим болидом
Новости

Вольфф: Я рад, что Льюису приятно управлять этим болидом

Руководитель Mercedes Тото Вольфф оценил победу Джорджа Расселла в спринте Шанхая и отметил высокий темп Ferrari на дистанции гонки.
Демид Поршнев
14.03.2026, 08:22·1 мин
Фото: F1news.ru

Руководитель Mercedes Тото Вольфф выразил удовлетворение выступлением Джорджа Расселла, который в субботнем спринте в Шанхае смог одержать победу. В то же время Вольфф отметил высокий гоночный темп автомобилей Ferrari на дистанции.

«Ferrari сразу показали быстрый темп, хотя, на мой взгляд, работали с резиной излишне агрессивно. Без появления автомобиля безопасности ситуация для Шарля Леклера и Льюиса Хэмилтона могла бы сложиться иначе, и они столкнулись бы с большими трудностями. Стоит отметить, что борьба на трассе была очень напряжённой, особенно в начале заезда», — сообщил Тото Вольфф.

Также глава Mercedes поделился деталями общения с Льюисом Хэмилтоном. «Вчера вечером мы с Льюисом обменялись сообщениями. Меня радует, что он получает удовольствие от пилотирования новой машины. Он подтвердил, что сейчас у него всё хорошо», — подчеркнул Вольфф.

Что касается инцидента с Кими Антонелли, руководитель команды прокомментировал назначенный ему штраф. «Я думал, что это будет 5 секунд, но понимаю, что стюардам приходится принимать непростые решения в подобных обстоятельствах», — заключил он.

Источник

Тото Вольфф (154)Mercedes (612)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Как выбрать подарок супруге на 8 Марта: отзыв о Belgee S50

Редакция·05.03.2026
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация