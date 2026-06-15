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Вольфф: Ожидается интересный разговор с гонщиками

Мерседес уступил победу на Гран-при Барселоны из-за соперничества Расселла и Антонелли, считает Тото Вольфф. Главный ключ — Мерседес.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
15.06.2026, 15:41·2 мин
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Фото: F1news.ru

Руководитель Mercedes Тото Вольфф считает, что его команда могла лишиться шанса на победу в Барселоне из-за внутренней борьбы между Джорджем Расселлом и Кими Антонелли.

В ходе седьмого этапа сезона Mercedes впервые уступила соперникам. Ключевым моментом гонки стал режим виртуального автомобиля безопасности (VSC), введённый после того, как на болиде Fernando Alonso из Aston Martin отказала батарея. Инцидент произошёл на 37-м круге, и машину испанского гонщика потребовалось эвакуировать с трассы.

Пользуясь ситуацией, Льюис Хэмилтон заехал на заключительный, третий пит-стоп на 41-м круге, сумев вернуться на трассу без потери лидерства. Незадолго до этого, на 36-м круге, второй и также финальный пит-стоп совершил Джордж Расселл, который, благодаря свежим шинам, начал сокращать отставание от Ferrari №44 и мог выйти в лидеры после пит-стопа Хэмилтона.

Тото Вольфф, подводя итоги прошедшего Гран При, отметил, что в решающий момент, когда был активирован режим VSC, его пилоты могли находиться ближе к Ferrari Льюиса. По мнению руководителя команды, они потеряли время из-за того, что Кими Антонелли настиг Расселла, который на тот момент лидировал, и между ними завязалась борьба за позицию.

«По ходу гонки мы придерживались командной стратегии и старались действовать честно, — рассказал Вольфф в эфире Sky Sports. — Возможно, это стоило нам победы. Нам предстоит обсудить с гонщиками, как поступать в ситуациях, когда к борьбе за победу подключается ещё кто-то».

Вольфф добавил, что между Расселлом и Антонелли развернулось напряженное соперничество непосредственно перед пит-стопом Джорджа. По его оценке, это могло привести к потере пяти или шести секунд относительно Льюиса, что требует детального анализа и вынесения уроков на будущее.

Руководитель Mercedes отметил, что команда не вмешивалась в борьбу пилотов, поскольку они всегда сражаются между собой подобным образом. Однако, по его словам, подобные ситуации необходимо разбирать совместно для определения правильной тактики, особенно если разница в скорости может стоить победы. «Я ожидаю интересного обсуждения. Но в интересах коллектива важно сохранять полную прозрачность», — заключил Вольфф.

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