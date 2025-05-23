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Скорое продление контракта с Расселлом подтвердил Вольфф

Контракт Джорджа Расселла с Mercedes продлен до 2026 года, подтвердил Тото Вольфф на пресс-конференции в Монако. Уходят надежды на контракт с Максом Ферстаппеном.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
23.05.2025, 20:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Контракт пилота команды Mercedes - Джорджа Расселла, подписанный с командой, подходит к концу в этом сезоне. На пресс-конференции в Монако руководитель команды Тото Вольфф объявил, что стороны договорились продлить сотрудничество и в следующем сезоне, который начнётся в 2026 году.

«Ждать новый контракт осталось не так уж и долго. Джордж и я понимаем друг друга полностью и знаем, как всё будет развиваться. Мы достигли полного согласия. Не стоит говорить, что мы медлительны в этом вопросе, потому что это не соответствует реальности», - подчеркнул Тото Вольфф.

Отметив своими высказываниями о контракте с Расселлом, Тото Вольфф ненавязчиво указал на то, что команда больше не рассматривает вариант заключения контракта с Максом Ферстаппеном на предстоящий сезон.

Источник

Тото Вольфф (75)Джордж Расселл (99)Mercedes (309)

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