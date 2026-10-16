Вольфф: Нововведения пока не обеспечили ожидаемого прироста скорости

На Гран При Сингапура Mercedes опробовала две конфигурации машины. Кими Антонелли выступал на болиде с последними обновлениями, а Джордж Расселл использовал W17 в прежней версии.

Подводя итоги эксперимента, руководитель команды Тото Вольфф отметил, что обновлённая машина требует иного подхода к настройкам. При этом ожидаемого прироста скорости Mercedes пока не добилась.

Тото Вольфф: «Решение провести уик-энд с двумя разными версиями машины было необычным для команды. Мы пошли на этот шаг, поскольку хотели ускорить процесс обучения, и этот опыт оказался полезным.

Если подвести итоги, то для новой машины нужен совершенно другой подход к настройкам по сравнению с предыдущей версией. Сейчас мы как раз разбираемся с этим моментом.

Стала ли машина такой же простой в работе, как прежняя? Думаю, нет. Дала ли она тот прирост скорости, которого мы ждали от обновлений? Пока тоже нет, но это шаг в правильном направлении.

В Остине мы должны понять, удастся ли закрепить достигнутый прогресс, и есть ли у машины дополнительный потенциал. Это крайне важно, поскольку от этого зависит направление разработки машины для следующего сезона».

Тото Вольфф также сообщил, что на следующем этапе в Остине Джордж Расселл, вероятно, получит обновлённую версию W17: «На данный момент мы склоняемся к тому, чтобы привезти обе машины новой версии.

Оба гонщика считают, что обновления должны дать положительный эффект и преимущество на следующем этапе. Кроме того, с точки зрения подготовки к следующему сезону, думаю, это правильное направление.

Впрочем, окончательное решение ещё предстоит обсудить нашим специалистам. Они всё обсудят, после чего мы определимся, какую конфигурацию машины хотим использовать».