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Вольфф: Нововведения пока не обеспечили ожидаемого прироста скорости

Тото Вольфф объяснил, почему обновлённая машина Mercedes не дала ожидаемой прибавки в Сингапуре, и рассказал о планах команды на этап Формулы-1 в Остине.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
16.10.2026, 12:42·2 мин
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Фото: F1news.ru

На Гран При Сингапура Mercedes опробовала две конфигурации машины. Кими Антонелли выступал на болиде с последними обновлениями, а Джордж Расселл использовал W17 в прежней версии.

Подводя итоги эксперимента, руководитель команды Тото Вольфф отметил, что обновлённая машина требует иного подхода к настройкам. При этом ожидаемого прироста скорости Mercedes пока не добилась.

Тото Вольфф: «Решение провести уик-энд с двумя разными версиями машины было необычным для команды. Мы пошли на этот шаг, поскольку хотели ускорить процесс обучения, и этот опыт оказался полезным.

Если подвести итоги, то для новой машины нужен совершенно другой подход к настройкам по сравнению с предыдущей версией. Сейчас мы как раз разбираемся с этим моментом.

Стала ли машина такой же простой в работе, как прежняя? Думаю, нет. Дала ли она тот прирост скорости, которого мы ждали от обновлений? Пока тоже нет, но это шаг в правильном направлении.

В Остине мы должны понять, удастся ли закрепить достигнутый прогресс, и есть ли у машины дополнительный потенциал. Это крайне важно, поскольку от этого зависит направление разработки машины для следующего сезона».

Тото Вольфф также сообщил, что на следующем этапе в Остине Джордж Расселл, вероятно, получит обновлённую версию W17: «На данный момент мы склоняемся к тому, чтобы привезти обе машины новой версии.

Оба гонщика считают, что обновления должны дать положительный эффект и преимущество на следующем этапе. Кроме того, с точки зрения подготовки к следующему сезону, думаю, это правильное направление.

Впрочем, окончательное решение ещё предстоит обсудить нашим специалистам. Они всё обсудят, после чего мы определимся, какую конфигурацию машины хотим использовать».

Источник

Тото Вольфф (225)Mercedes (915)

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