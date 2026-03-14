Вольфф: «Многие считали, что Кими слишком молод»

Кими Антонелли, считающийся одним из самых перспективных молодых гонщиков, провёл свой первый полный сезон в Формуле 1 под руководством главы команды Mercedes Тото Вольффа. В 2025 году Вольфф предоставил итальянцу возможность адаптироваться в главной категории автоспорта, а уже в 2026-м Кими начал демонстрировать результаты, оправдывающие авансы.

Руководитель Mercedes Тото Вольфф отметил, что вокруг дебюта Антонелли было немало споров. «Многие говорили, что Кими слишком молод для Формулы 1, что он слишком молод для Mercedes, что мы должны были готовить его иначе. И сегодня он отлично справился», — заявил Вольфф.

Вольфф также подчеркнул, что доволен поулом, завоёванным Антонелли, однако выразил сожаление по поводу технических проблем, с которыми столкнулся второй пилот команды Джордж. «Хочется видеть их противостояние лицом к лицу, посмотреть, на что они способны. Поэтому жаль, что Джордж не смог проехать круг в полную силу», — добавил он.

По словам главы команды, причиной технических трудностей стала неисправность в электрике. «Нам пришлось трижды перезагружать машину — она, по сути, как iPhone, включается и выключается — и на этот раз она сломалась. К моему удивлению, после очередной перезагрузки она позволила проехать круг», — объяснил Вольфф.

В преддверии гонки Вольфф отметил, что команда ожидает серьёзного сопротивления со стороны Ferrari, которые уже показали свой боевой настрой как в спринте, так и в Мельбурне. «Завтра гонщики Ferrari будут атаковать нас изо всех сил... Думаю, нас ждёт зрелищная гонка», — подвёл итог Тото Вольфф.