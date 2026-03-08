Главная Новости Mercedes Вольфф: "Мы давно не одерживали столь уверенные победы"
Новости

Вольфф: "Мы давно не одерживали столь уверенные победы"

Победный дубль Mercedes на первом этапе Формулы 1 сезона 2024 года укрепил позиции команды и повысил ожидания в борьбе за чемпионский титул.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
08.03.2026, 12:22·2 мин
single
Фото: F1news.ru

Команда Mercedes уверенно стартовала в новом сезоне, одержав двойную победу на первом этапе. Руководитель коллектива Тото Вольфф выразил удовлетворение итогами прошедшего уик-энда.

Тото Вольфф отметил: «У нас в истории была победная серия из восьми чемпионских титулов, но затем наступили очень трудные годы. Мы по-прежнему выигрывали гонки и становились вице-чемпионами, но доминирующий победный дубль в начале нового сезона – и понимание, что в этом году ты сможешь бороться за титул, приносит совершенно особое удовольствие. Давно мы не побеждали так уверенно.»

Руководитель команды подчеркнул, что при действующем техническом регламенте, в условиях минимального различия в скорости между машинами, прорыв вперёд требует максимальных усилий и создаёт дополнительную интригу в борьбе на трассе.

Вольфф также добавил, что минувший гоночный уик-энд стал для Mercedes настоящим испытанием, однако, по его мнению, Формула 1 вновь подарила болельщикам захватывающее зрелище и напряжённую борьбу пилотов. Особое внимание он уделил дуэли между Джорджем и Шарлем на первых кругах гонки.

В завершение Тото Вольфф выразил ожидание новых сражений уже на следующем этапе в Шанхае и подчеркнул, что команда смогла извлечь ценные уроки в Мельбурне. По его мнению, предстоящие гонки обещают быть ещё более интересными.

Источник

Тото Вольфф (150)Mercedes (598)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Дистиллированная вода для авто: зачем нужна и как хранить

Редакция·14.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация