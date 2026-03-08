Вольфф: "Мы давно не одерживали столь уверенные победы"

Команда Mercedes уверенно стартовала в новом сезоне, одержав двойную победу на первом этапе. Руководитель коллектива Тото Вольфф выразил удовлетворение итогами прошедшего уик-энда.

Тото Вольфф отметил: «У нас в истории была победная серия из восьми чемпионских титулов, но затем наступили очень трудные годы. Мы по-прежнему выигрывали гонки и становились вице-чемпионами, но доминирующий победный дубль в начале нового сезона – и понимание, что в этом году ты сможешь бороться за титул, приносит совершенно особое удовольствие. Давно мы не побеждали так уверенно.»

Руководитель команды подчеркнул, что при действующем техническом регламенте, в условиях минимального различия в скорости между машинами, прорыв вперёд требует максимальных усилий и создаёт дополнительную интригу в борьбе на трассе.

Вольфф также добавил, что минувший гоночный уик-энд стал для Mercedes настоящим испытанием, однако, по его мнению, Формула 1 вновь подарила болельщикам захватывающее зрелище и напряжённую борьбу пилотов. Особое внимание он уделил дуэли между Джорджем и Шарлем на первых кругах гонки.

В завершение Тото Вольфф выразил ожидание новых сражений уже на следующем этапе в Шанхае и подчеркнул, что команда смогла извлечь ценные уроки в Мельбурне. По его мнению, предстоящие гонки обещают быть ещё более интересными.