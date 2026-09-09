Вольфф: На трассе в Мадриде ожидается очень плотная борьба

Перед Гран При Испании руководитель Mercedes Тото Вольфф оценил выступление команды в Монце и рассказал о задачах на ближайший этап чемпионата.

Тото Вольфф: «Уик-энд в Монце стал одним из лучших для нас в этом сезоне и принёс важный результат всем, кто работает в Брэкли и Бриксуорте. Команда отлично справилась со своей задачей, гонщики провели этап на высоком уровне, и мы смогли выжать максимум из машины. Мы можем быть довольны, но Монца уже позади. Как только мы уехали из Италии, всё внимание переключилось на этап в Мадриде.

В этот уик-энд нам предстоит решать совершенно другие задачи. По своим характеристикам трасса гораздо ближе к Будапешту или Зандфорту, поэтому борьба, скорее всего, будет очень плотной. Наша задача состоит в том, чтобы как можно быстрее разобраться в особенностях мадридской трассы и с первой же тренировки максимально раскрыть потенциал машины. Новые трассы всегда дают равные шансы – здесь есть и возможности, и немало неизвестных факторов.

Мадрид – один из городов мирового значения, поэтому проведение гонки здесь станет ещё одним важным шагом для Формулы 1. Сам факт того, что такая знаковая столица хочет принять этап чемпионата, говорит о силе нашего спорта и о том, как активно он продолжает развиваться по всему миру».