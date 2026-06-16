Эксперты объяснили, какая коробка надежнее: «автомат» или «механика»

Автоматические коробки передач продолжают вытеснять механические аналоги с автомобильного рынка. Несмотря на простоту эксплуатации «автоматов», их надежность не всегда гарантирована. Эксперты из онлайн-журнала Jalopnik поделились мнением о том, от чего зависит срок службы трансмиссии и какая коробка передач способна прослужить дольше без серьезных неисправностей.

По мнению специалистов, однозначного ответа на вопрос о лидере по надежности среди трансмиссий дать невозможно. На долговечность коробки передач влияет множество факторов. При этом отмечается, что механические трансмиссии отличаются более простой конструкцией и требуют меньшего внимания при обслуживании. Однако каждое переключение передачи в «механике» полностью зависит от действий водителя. Регулярные резкие или неаккуратные переключения способны привести к ускоренному износу деталей, предупреждают эксперты.

Современные автоматические коробки передач значительно усложнились, однако по уровню надежности они практически сравнялись с механическими. Специалисты подчеркивают, что теперь срок службы трансмиссии во многом определяется регулярным техническим обслуживанием, особенностями эксплуатации и качеством самой конструкции.

В случае с механической коробкой передач правильность переключения полностью лежит на водителе. Даже опытные автомобилисты иногда допускают ошибки, например, недостаточно выжимают сцепление, что приводит к его преждевременному износу.

Эксперты отмечают, что своевременная замена масла в коробке передач также существенно влияет на ее долговечность. Особенно это актуально для автоматических трансмиссий, ремонт которых обычно сложнее и дороже из-за большего числа деталей по сравнению с «механикой».

По заключению специалистов, механическая коробка передач не всегда оказывается надежнее автомата, если автомобиль эксплуатируется неопытным водителем. Хотя в ней меньше деталей, подверженных поломкам, это преимущество нивелируется в условиях реальной эксплуатации, где основное значение имеют качество обслуживания и манера вождения, считают в Jalopnik.

Авторы статьи советуют, что при отсутствии навыков езды на автомобилях с тремя педалями и желания их приобретать, автоматическая коробка станет оптимальным выбором. «Автомат» самостоятельно переключает передачи, минимизируя вероятность ошибок, и способен служить долго при должном уходе.

В то же время тем, кто ценит полный контроль за процессом вождения и предпочитает сам переключать передачи, эксперты рекомендуют выбирать механическую коробку передач.

Ранее Игорь Серебряков, директор по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр», рассказал «Автоновостям дня» о перспективах механических коробок передач, спрос на которые в мире продолжает снижаться.

Автор материала: Алина Олешко