Эксперты перечислили автозапчасти, которые «сильнее всего подорожают» в России к 2026 году

В 2026 году наибольший рост цен ожидается на автозапчасти с высокими затратами на логистику. О тенденциях на рынке автокомпонентов рассказала директор международной франчайзинговой сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова в интервью журналу Motor.

«Сильнее всего подорожают тяжелые и габаритные позиции, которые занимают много места в транспорте и на складе: крупные кузовные элементы, выхлопные системы, часть деталей подвески. На них рост логистических расходов отражается в цене максимально быстро», — пояснила Татьяна Овчинникова.

Эксперт отмечает, что дополнительное давление на стоимость автозапчастей оказывают новые требования по маркировке товаров, а также внедрение системы «Честный знак» для отдельных категорий продукции, включая масла и технические жидкости. Это приводит к усложнению процессов учета, увеличению документооборота и росту накладных расходов.

Согласно прогнозу Татьяны Овчинниковой, в массовом сегменте стоимость автозапчастей в текущем году может вырасти на 10-15%. В то же время по отдельным категориям и брендам, особенно среди премиальных компонентов и сложной электроники, повышение цен способно достичь 20-25%.

Наиболее доступные аналоги и расходные материалы, по мнению эксперта, могут подорожать ближе к минимальному порогу прогноза. Кроме того, часть автолюбителей не ощутит существенного роста цен за счет перехода к более бюджетным вариантам запчастей, где сейчас представлен широкий выбор поставщиков и брендов.

Ранее аналитики экосистемы для бизнеса «Контур» сообщали, что за последний год в России цены на автозапчасти и расходные материалы выросли на 26%. По их данным, средняя стоимость таких товаров достигла 1,5 тыс. рублей, тогда как услуги по техосмотру автомобилей подешевели до 1,3 тыс. рублей.

Автор: Иван Бахарев