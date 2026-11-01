Водителям рассказали, при какой температуре пора менять резину: названа критическая отметка для поездок

Московским автомобилистам рекомендовали перейти с летних шин на зимние из-за установившейся холодной погоды. Заммэра Москвы Максим Ликсутов отметил, что при снижении температуры летняя резина твердеет. В результате сцепление с дорогой ухудшается, а риск заноса и потери управления возрастает.

«С наступлением устойчивой холодной погоды рекомендуем автомобилистам не откладывать замену летних шин на зимние. Особенно внимательно стоит следить за прогнозом тем, кто выезжает рано утром или поздно вечером, когда температура ниже и возможно образование гололедицы, а также при поездках в область. Информацию о резких изменениях погоды и дорожной обстановке оперативно размещаем на информационных табло», — сказал Максим Ликсутов.

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы советуют ориентироваться на среднесуточную температуру, которая стабильно держится на уровне плюс 5–7 °C и ниже. При этом важно учитывать прогноз на ближайшие дни, в том числе вероятность ночных заморозков. Шины рекомендуется менять заранее, до первого снегопада, не привязываясь исключительно к календарным датам.

По словам Ликсутова, затвердевание резиновой смеси летних шин способно привести не только к снижению сцепления с дорожным покрытием, но и к увеличению тормозного пути. Кроме того, машина может стать менее устойчивой во время маневров. Наибольшую осторожность следует соблюдать при поездках утром и ночью: в это время воздух и асфальт холоднее, а на отдельных участках может образоваться наледь. За пределами Москвы температура бывает ниже, поэтому заморозки и гололедица могут появиться раньше.

Перед установкой зимних шин водителям рекомендуют проверить их состояние и остаточную глубину протектора. Технические рекомендации также содержат ограничение для шин, предназначенных для поездок по заснеженным или обледеневшим дорогам. Использовать их нельзя, если остаточная глубина рисунка протектора составляет 4 мм или менее.

При подготовке автомобиля к холодному сезону также стоит проверить давление в шинах, состояние аккумулятора, работу фар и стеклоочистителей. Стеклоомывающую жидкость рекомендуется заранее заменить на состав, предназначенный для отрицательных температур.

В ЦОДД призывают следить за прогнозом и выбирать манеру вождения с учётом состояния дорог. Водителям советуют соблюдать дистанцию, избегать резких разгонов и торможений, а перед поворотами заранее снижать скорость.

Ранее Минтранс РФ назвал крайний срок перехода на зимние шины. В ведомстве уточнили, что они могут быть шипованными или нешипованными, однако должны иметь соответствующую маркировку.

Технический эксперт шинного бренда «Кордиант» Олег Марков, в свою очередь, рассказал о выборе зимней резины и сроках замены старого комплекта. По его словам, при покупке покрышек необходимо учитывать климат региона и состояние дорог.

Автор: Иван Бахарев