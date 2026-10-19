Международные водительские права можно оформить всего за час — водителям назвали реальные сроки получения документа.

Оформить международное водительское удостоверение в России можно за один час, если заявитель последовательно и успешно пройдет все процедуры, предусмотренные административным регламентом. Об этом пресс-центр МВД РФ сообщил в ответ на запрос ТАСС.

В ведомстве уточнили, что международные права выдают в подразделениях ГАИ по месту обращения заявителя. Подать документы можно также через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

Кроме того, МФЦ вправе выдавать готовые удостоверения, которые поступили из подразделений Госавтоинспекции.

Международное водительское удостоверение подтверждает право управлять автомобилем в других странах. Такой документ требуется для поездок в государства, которые не утвердили Венскую конвенцию о дорожном движении.

Если страна подписала и утвердила эту конвенцию, для управления автомобилем достаточно российских национальных прав. Международное удостоверение также необходимо предъявлять в агентствах по аренде автомобилей.

Ранее МВД разъяснило процедуру оформления международного водительского удостоверения в России. В ведомстве подчеркнули, что получить такой документ за пределами страны нельзя.

Также стало известно, что с 1 марта 2027 года теоретический экзамен на водительские права будет проходить с фотофиксацией кандидатов, а также аудио- и видеозаписью. Автоэксперт, член комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК Александр Холодо рассказал и об изменениях в порядке представления медицинского заключения.

До этого «Автоновости дня» сообщили, что вернуть водительское удостоверение после окончания срока лишения можно непосредственно в день обращения в подразделение ГАИ по месту исполнения судебного постановления. Чтобы получить документ в другом подразделении, заявление потребуется подать заранее.

Автор: Иван Бахарев