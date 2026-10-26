Водителям объяснили, почему осенью не стоит спешить переходить на зимние шины, и назвали главные риски

Слишком ранний переход на зимние шины способен привести к их ускоренному износу и ухудшить сцепление автомобиля с дорогой. О рисках эксплуатации зимней резины в тёплую погоду «Ленте.ру» рассказал автоэксперт, генеральный директор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев.

Специалист отметил, что зимние покрышки предназначены для использования при температуре ниже +7 °C. Благодаря натуральному каучуку и специальным добавкам в составе они сохраняют эластичность в мороз.

«Если эксплуатировать такую резину при +10...+15°C, что часто бывает при преждевременной замене, она сильно размягчается. А из-за того, что «теплый» асфальт агрессивнее холодного, зимние шины быстрее стираются», — объяснил Дмитрий Матвеев.

По словам эксперта, качественные зимние шины в идеальных условиях рассчитаны на 3–4 сезона. Однако поездки по сухому или мокрому тёплому асфальту сокращают срок их службы на 20–30%. Кроме того, покрышки изнашиваются неравномерно.

Дмитрий Матвеев пояснил, что на сухом и мокром тёплом покрытии зимняя резина хуже удерживает автомобиль на дороге. Из-за мягкости шин в пятне контакта не обеспечивается необходимая твёрдость. В результате тормозной путь оказывается на 10–15% длиннее, чем при использовании летних покрышек.

Глубокий разреженный протектор зимних шин предназначен для отвода грязи и снега, рассказал автоэксперт. На сухом асфальте канавки сокращают площадь соприкосновения с дорогой. При проезде луж покрышки с глубокими ламелями и канавками хуже отводят воду, из-за чего возрастает риск аквапланирования.

Мягкие зимние шины сильнее деформируются под массой автомобиля, а агрессивный рисунок протектора повышает трение о покрытие. Для сохранения заданной скорости двигателю приходится работать интенсивнее. Это приводит к увеличению расхода топлива на 3–7%, отметил Матвеев.

Эксперт также рассказал о возможных последствиях использования зимних шин в тёплую погоду при разбирательстве после ДТП. Если будет установлено, что такая резина ухудшила контроль над автомобилем, например из-за увеличенного тормозного пути, страховщики и суды могут отказать в выплате компенсации. Несоответствие шин сезону, по словам Матвеева, может быть расценено как фактор, способствовавший аварии.

Ранее другой автоэксперт рекомендовал записываться на замену колёс после появления прогноза с ночной температурой около нуля и дальнейшим похолоданием. Перед посещением шиномонтажа он посоветовал проверить зимний комплект на повреждения и неравномерность износа.

Автор: Иван Бахарев