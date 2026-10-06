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Водителям рассказали о четырех признаках, по которым можно распознать «настоящего» сотрудника ДПС

Автоюрист назвал четыре признака настоящего инспектора ДПС: проверьте форму, нагрудный жетон и служебное удостоверение при остановке автомобиля в России.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
06.10.2026, 07:03·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

Водитель имеет право проверить, действительно ли перед ним находится сотрудник Госавтоинспекции, если форма, документы или другие обстоятельства вызывают сомнения. Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru» о четырех основных признаках «настоящего» инспектора ДПС.

В первую очередь, по словам Воропаева, следует обратить внимание на форму сотрудника. Насторожить водителя могут отсутствие нагрудных эмблем, погон, шевронов или нагрудного жетона, подтверждающего принадлежность к Госавтоинспекции.

«По просьбе водителя инспектор ДПС обязан предъявить служебное удостоверение. Номер в этом документе должен совпадать с номером на нагрудном жетоне», — объяснил Лев Воропаев.

Проверяя удостоверение, важно посмотреть на фотографию и убедиться, что в документе четко указана должность инспектора ДПС. Как отметил юрист, фотография обычно бывает напечатанной, а не вклеенной, при этом на нее должна заходить круглая печать МВД. Кроме того, удостоверение на момент предъявления должно быть действующим.

Воропаев подчеркнул, что чаще всего инспекторы ведут себя спокойно и профессионально. Их стандартные требования обычно связаны с проверкой документов водителя и транспортного средства.

Сомнения также могут возникнуть, если сотрудник ДПС выдвигает требования, которые не соответствуют его должностным обязанностям. В такой ситуации водитель может попросить предъявить удостоверение и проверить его данные.

Ранее Лев Воропаев рекомендовал пока иметь при себе пластиковые права и СТС, даже если инспектору ГАИ можно предъявить электронные документы. По его словам, при проблемах со связью или считыванием QR-кода во время проверки может возникнуть спорная ситуация.

До этого стало известно, что в России лишить автомобилиста водительских прав может только суд. Для передачи дела в судебную инстанцию необходимо точно установить, кто управлял машиной и нарушил ПДД.

Автор: Иван Бахарев

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