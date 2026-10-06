Водителям рассказали о четырех признаках, по которым можно распознать «настоящего» сотрудника ДПС

Водитель имеет право проверить, действительно ли перед ним находится сотрудник Госавтоинспекции, если форма, документы или другие обстоятельства вызывают сомнения. Автоюрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru» о четырех основных признаках «настоящего» инспектора ДПС.

В первую очередь, по словам Воропаева, следует обратить внимание на форму сотрудника. Насторожить водителя могут отсутствие нагрудных эмблем, погон, шевронов или нагрудного жетона, подтверждающего принадлежность к Госавтоинспекции.

«По просьбе водителя инспектор ДПС обязан предъявить служебное удостоверение. Номер в этом документе должен совпадать с номером на нагрудном жетоне», — объяснил Лев Воропаев.

Проверяя удостоверение, важно посмотреть на фотографию и убедиться, что в документе четко указана должность инспектора ДПС. Как отметил юрист, фотография обычно бывает напечатанной, а не вклеенной, при этом на нее должна заходить круглая печать МВД. Кроме того, удостоверение на момент предъявления должно быть действующим.

Воропаев подчеркнул, что чаще всего инспекторы ведут себя спокойно и профессионально. Их стандартные требования обычно связаны с проверкой документов водителя и транспортного средства.

Сомнения также могут возникнуть, если сотрудник ДПС выдвигает требования, которые не соответствуют его должностным обязанностям. В такой ситуации водитель может попросить предъявить удостоверение и проверить его данные.

Ранее Лев Воропаев рекомендовал пока иметь при себе пластиковые права и СТС, даже если инспектору ГАИ можно предъявить электронные документы. По его словам, при проблемах со связью или считыванием QR-кода во время проверки может возникнуть спорная ситуация.

До этого стало известно, что в России лишить автомобилиста водительских прав может только суд. Для передачи дела в судебную инстанцию необходимо точно установить, кто управлял машиной и нарушил ПДД.

Автор: Иван Бахарев