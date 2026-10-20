Внедорожники Tank и кроссовер Wey получили масштабное обновление в России — посещать дилера не придется

С 19 октября для внедорожников Tank 400, Tank 500 и Tank 700, а также кроссовера Wey 07 доступна новая версия программного обеспечения. Все перечисленные модели оснащены технологией обновления «по воздуху». В GWM сообщили «Автоновостям дня», что в пакет вошли, в частности, новые возможности медиасистемы.

В «Грейт Волл Мотор Рус» уточнили, что устанавливать обновление у дилера не требуется. О появлении новой версии владельца проинформирует официальное мобильное приложение GWM: push-сообщение также будет содержать дальнейшие инструкции.

Мультимедийная система получит приложения «Смарт виджет» и «Плавающий виджет». Они позволяют настроить рабочий стол в соответствии с предпочтениями пользователя и запускать наиболее востребованные функции одним нажатием. Кроме того, для быстрого перехода к предыдущему экрану появился жест «свайп».

В состав системы также добавлен сервис «VK Видео». С его помощью можно смотреть ролики на дисплее автомобиля, однако воспроизведение разрешено только при соблюдении предусмотренных системой условий безопасности.

Сервисы «Яндекс Музыка» и «Яндекс Книги» теперь собраны в одном виджете. Благодаря этому пользователь получает доступ к аудиоконтенту через общий интерфейс без необходимости переключаться между двумя отдельными виджетами.

Точность распознавания голосовых команд GWM была повышена, что должно сделать взаимодействие с автомобилем удобнее. В системе распознавания дорожных знаков появилась память настроек: выбранная пользователем персональная настройка сохраняется после повторного запуска автомобиля.

Новое ПО также оптимизирует работу камеры кругового обзора при подключении смартфона по Apple CarPlay. Кроме того, более удобным стало дистанционное управление функциями автомобиля через мобильное приложение GWM.

Для Tank 400, Tank 500 и Tank 700 обновится визуализация навигации в сервисе «Яндекс Карты». На карте будут отображаться полосы движения и трехмерные здания. Для Tank 500 дополнительно оптимизировали работу функции переключения режимов полного привода.

Загрузить программное обеспечение можно через мобильную сеть телематической системы автомобиля или по Wi-Fi. После завершения загрузки владелец сможет сразу начать установку «прошивки» либо перенести ее на другое удобное время.

Во время установки ПО пользоваться автомобилем нельзя. Перед началом процедуры машину нужно припарковать в безопасном месте со стабильным интернет-соединением. В пресс-службе производителя подчеркнули, что набор цифровых сервисов в активных подписках «GWM Коннект Про» и «GWM Мультимедиа» расширяется автоматически, при этом стоимость подписки не увеличивается.

Ранее калининградский «Автотор» приступил к серийному производству внедорожника Tank 500. На предприятии начали собирать бензиновые и гибридные версии модели, однако на первом этапе используется один из наиболее простых методов — сборка на базе уже сваренных и окрашенных кузовов.

Бренд Wey в октябре начал продажи в России нового флагманского кроссовера V9X. Его мультимедийная система получила интеграцию с сервисами «Яндекс Авто», «VK Видео» и голосовым управлением основными функциями автомобиля.

До этого российский офис Great Wall анонсировал обновление флагманского внедорожника Tank 700 для российского рынка. В цифровой экосистеме рестайлинговой модели планируется появление сервиса «VK Видео».

Автор: Иван Бахарев