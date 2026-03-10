LADA Niva Travel заняла первое место по продажам среди внедорожников в России

По итогам десятой недели 2026 года, с 2 по 8 марта, в России было продано 1 238 новых внедорожников LADA Niva Travel. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» со ссылкой на информацию компании АО «ППК». Благодаря этим результатам, отечественная модель впервые за длительный период возглавила сегмент SUV на российском рынке.

Вторую позицию в рейтинге занял китайский кроссовер Haval Jolion, продажи которого составили 1 167 единиц. Неделей ранее эта модель занимала лидерскую строчку. Третье место досталось другому представителю российского автопрома — кроссоверу TENET T7, который был продан в количестве 1 155 экземпляров. Напомним, ранее TENET T7 возглавлял сегмент SUV с шестой по восьмую недели текущего года.

Все остальные модели кроссоверов и внедорожников в указанный период не достигли отметки в 1 тысячу проданных автомобилей. В десятку наиболее популярных SUV вошли также TENET T4, Haval M6, Belgee X50, Geely Monjaro, Mazda CX-5, Haval F7 и LADA Niva Legend.

Фото: АВТОВАЗ