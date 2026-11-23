На одном из крупных российских классифайдов выставили на продажу недорогой и технически простой седан Kia Pegas. Модель создана на платформе «старого» поколения Kia Rio. Как выяснили «Автоновости дня», сейчас доступны два автомобиля 2023 года выпуска, а цены на них начинаются от 1 589 000 рублей.

По концепции Kia Pegas сопоставим с Renault Logan, Kia Rio, Hyundai Solaris и другими простыми седанами B-класса, пользовавшимися популярностью в России до введения санкций. Независимо от комплектации автомобиль оснащают бензиновым атмосферным двигателем G4LC класса «Евро-6». При объеме 1,4 литра он развивает 95 л. с. и 132 Нм крутящего момента.

Длина седана составляет 4300 мм, ширина — 1700 мм, высота — 1460 мм. Колесная база достигает 2570 мм. Клиренс равен 160 мм, а заявленный средний расход топлива в смешанном цикле находится в пределах 5,5-5,7 литра на 100 км. Спереди установлена подвеска на стойках типа «МакФерсон», сзади — полузависимая балка.

Судя по размещенным объявлениям, приобрести такую «четырехдверку» можно только в Москве. Один из продавцов просит за автомобиль 1 589 000 рублей, другой установил цену на 10 тыс. рублей выше.

Фото: Автоновости Дня

Оба седана представлены в комплектации Comfort. В нее входят две фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, 14-дюймовые легкосплавные диски, галогенные фары, наружные зеркала с электроприводом и обогревом, а также люк в крыше. Кроме того, оснащение включает кондиционер, бортовой компьютер, 12-вольтовую розетку с USB-портом и штатную аудиомагнитолу с монохромным дисплеем.

Ранее по схеме параллельного импорта в Россию начали привозить кроссовер Kia Sorento последнего, четвертого поколения. Такие автомобили доступны в наличии и под заказ. Цены на них начинаются от 4 700 000 рублей.