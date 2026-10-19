В Россию привезли новую Kia с «автоматом» за 1,6 млн рублей — альтернатива «Логану», «Рио» и «Поло»

Привычных для многих «Старых» цен на иномарки в России уже давно нет. Однако альтернативный импорт позволяет приобрести автомобили дешевле. Одной из таких моделей стал Kia Pegas — бюджетный седан китайской сборки с надежной «техникой» и демократичной стоимостью.

Как выяснили «Автоновости дня», по объявлениям на крупнейших классифайдах, в октябре 2026 года в продаже находятся как минимум несколько таких автомобилей. Все они доступны покупателям из наличия.

География предложений оказалась довольно ограниченной: все найденные машины продаются в Москве. Одна из местных компаний выставила два новых «Пегаса» за 1 599 000 и 1 629 900 рублей без учета возможных скидок. Другая организация оценила такой седан в 1 639 000 рублей.

Все представленные автомобили сошли с конвейера в 2023 году и имеют одинаковую комплектацию Comfort. В нее входят две фронтальные подушки безопасности, 14-дюймовые литые диски, галогенные фары, электропривод и обогрев зеркал, люк в крыше, кондиционер, бортовой компьютер, 12-вольтовая розетка с USB-портом, а также штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным дисплеем.

Фото: Автоновости Дня

Силовая установка у всех привезенных Kia Pegas также одинаковая. Автомобили оснащены 95-сильным атмосферным двигателем MPI объемом 1,4 литра, надежность которого уже подтверждена миллионами километров эксплуатации в такси. В паре с мотором работает классический четырехступенчатый «автомат».

По длине Kia Pegas сопоставим с хорошо знакомым россиянам кроссовером Hyundai Creta второго поколения — 4300 мм. Ширина седана составляет 1700 мм, высота — 1460 мм, а колесная база достигает 2570 мм. Модель выпускают на предприятии совместного предприятия Dongfeng Yueda Kia.

Ранее в октябре стало известно о возобновлении продаж в России новых семиместных кроссоверов Kia Sorento 4-го поколения. В 2022 году их выпускали на калининградском заводе «Автотор». Теперь автомобили в рестайлинговом исполнении поставляют в Россию по альтернативным схемам — как из наличия, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев