Раскрыты характеристики и оснащение нового российского кроссовера Votour — потенциальной замены легендарной Hyundai Creta

Российский бренд Votour представил характеристики и оснащение второй модели в своей линейке — кроссовера V6. Продажи новинки должны начаться до конца 2026 года. Автомобиль выйдет на рынок в двух комплектациях: переднеприводной «Престиж» и полноприводной «Престиж», причем для них предусмотрены два варианта двигателя.

Как сообщили «Автоновостям дня» в пресс-службе Votour, переднеприводный Votour V6 получит 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 147 л. с. с максимальным крутящим моментом 210 Нм. Двигатель будет работать в паре с шестиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Фото: Автоновости Дня

Полноприводная версия кроссовера будет оснащаться 1,6-литровым турбированным мотором, развивающим 186 л. с. и 275 Нм крутящего момента. В сочетании с ним предусмотрена классическая восьмиступенчатая «автоматическая» коробка передач.

Votour V6 с передним приводом разгоняется до «сотни» за 11,7 секунды, тогда как полноприводной модификации для набора 100 км/ч требуется 9,3 секунды. Максимальная скорость обеих версий, независимо от двигателя и типа привода, составляет 180 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле равен 8 л/100 км у переднеприводной версии и 8,9 л/100 км у полноприводной. Топливный бак рассчитан на 57 литров.

Длина кузова кроссовера составляет 4616 мм, ширина — 1910 мм, высота — 1685/1690 мм. Колёсная база достигает 2720 мм. Спереди установлена независимая подвеска типа «МакФерсон», сзади — «многорычажка». Дорожный просвет заявлен на уровне 190 мм. Объем багажника составляет 486 литров, а после складывания второго ряда увеличивается до 977 литров.

В список оснащения переднеприводного Votour V6 в комплектации «Престиж» входят бесключевой доступ, датчик дождя, передние и задние датчики парковки, а также система кругового обзора с функцией просмотра пространства под автомобилем. Кроме того, автомобиль получит панорамную крышу с люком, электропривод багажной двери и 19-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Мультимедийный комплекс этой версии оснащен сенсорным экраном диагональю 12,8 дюйма. Система поддерживает беспроводное подключение смартфонов по протоколам Apple CarPlay и Android Auto. Часть функций автомобиля можно активировать голосом. Также в оснащение входят аудиосистема Sony с восемью динамиками и беспроводная зарядка для смартфона мощностью до 50 Вт.

Внешним отличием полноприводного Votour V6 станут зеленые тормозные суппорты. Такая версия также получит двухзонный климат-контроль, двойные передние стёкла и задний подлокотник с подстаканниками. Мультимедийная система здесь будет другой: ее экран увеличен до 15,6 дюйма, а вычислительные возможности расширены за счет процессора Snapdragon 8155.

Помимо этого, для исполнения с полным приводом предусмотрены очиститель воздуха с фильтром частиц PM2.5, ионизатор и дисплей показателей окружающей среды. Водителю будут доступны шесть режимов движения — «эко», «стандартный», «спорт», «снег», «грязь» и «бездорожье».

Фото: Автоновости Дня

В пресс-службе Votour заявили, что кроссовер V6 изначально создавался с учетом эксплуатации на российских дорогах и в местных климатических условиях. Особое внимание уделили долговечности и защите кузова. Днище и скрытые полости автомобиля обрабатываются воском, а затем на них наносятся дополнительные слои антикоррозийных материалов, включая антигравийную и антишумную защиту.

Кроме того, Votour V6 в стандартной комплектации оснащается полным пакетом «теплых опций». Он включает обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя, наружных зеркал заднего вида, рулевого колеса, а также передних и задних сидений.

Производство модели организовано на автомобильном заводе холдинга «АГР» в Санкт-Петербурге (Сестрорецк). Ранее предприятие принадлежало корейскому концерну Hyundai и выпускало для российского рынка автомобили марок Hyundai и Kia, в том числе популярные у россиян Kia Rio/Rio X, Hyundai Creta и Hyundai Solaris.

Напомним, неделю назад стартовали продажи первой модели Votour — кроссовера V5, который является аналогом китайского Jetour Dashing. Автомобиль оснащается бензиновым турбомотором, роботизированной коробкой передач и передним приводом. Его также производят на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке.

Автор: Иван Бахарев