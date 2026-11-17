Официальные дилеры LADA начали принимать предварительные заявки на новый кроссовер LADA Azimut. Продажи модели планируется начать 1 декабря. Об этом Autonews узнал по итогам опроса автосалонов в разных городах России.

«Первыми машины достанутся Москве и Петербургу», — рассказал представитель одной из дилерских компаний.

Крупный автосалон в Тольятти, на родине «АвтоВАЗа», рассчитывает получить первые автомобили к концу ноября. Машины разместят в выставочном зале, чтобы посетители и потенциальные покупатели смогли осмотреть их до начала продаж.

Дилер LADA из Нижнего Новгорода ожидает первые LADA Azimut «в ближайшее время». Пока автомобили не поступили, компания собирает контакты потенциальных покупателей новинки. Для бронирования предлагается внести возвратный депозит в размере 5 тыс. рублей.

«На данном этапе мы не можем предоставить выбор комплектации и цвета. У нас есть список машин, но в какой партии приедет конкретная из них, пока не знаем», — пояснил сотрудник дилерского центра.

Еще одна крупная дилерская компания предложила оставить контактные данные и пообещала связаться с клиентами сразу после появления информации о комплектациях и сроках поставок первых автомобилей. Аналогичные предложения поступили и от нескольких других дилерских центров LADA в разных городах России.

Серийное производство кроссовера LADA Azimut, созданного на глубоко переработанной платформе LADA Vesta, стартовало в Тольятти 25 сентября. Длина автомобиля составляет 4416 мм, ширина — 1838 мм, высота — 1607 мм, колесная база — 2675 мм. Объем багажника достигает 508 л, а дорожный просвет заявлен на уровне 208 мм.

LADA Azimut будет доступен с двумя бензиновыми «атмосферниками» собственной разработки «АвтоВАЗа». Речь идет о 120-сильном двигателе объемом 1,6 литра и 132-сильном агрегате объемом 1,8 литра, который недавно появился у LADA Vesta. Двигатели будут сочетаться с шестиступенчатой «механикой» и вариатором китайского происхождения.

В 2027 году кроссовер должен получить турбомотор мощностью 150 л. с. и классический «автомат». Основными конкурентами модели на российском рынке станут Haval Jolion, Tenet T4L/T7 и Belgee X50/X50+.