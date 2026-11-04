Владельцы футбольного клуба «Ливерпуль» претендуют на долю в Cadillac

Структура владельцев Cadillac F1 действительно может претерпеть изменения. Накануне мы сообщали, что активами команды уже заинтересовались несколько претендентов.

Как сообщает лондонская радиостанция talkSPORT, среди потенциальных покупателей оказался американский холдинг Fenway Sports Group (FSG), которому, в частности, принадлежит футбольный клуб «Ливерпуль».

Одним из ключевых акционеров FSG является американский миллиардер Джон Хенри II. Помимо «Ливерпуля», он контролирует экономику бейсбольного клуба «Бостон Ред Сокс» и «Питтсбург Пингвинз» — одной из известных команд НХЛ. При этом минувшим летом 38% акций «Бостон» перешли консорциуму во главе с Джеффом Безосом, основателем Amazon.

Холдинг успешно ведёт бизнес. В 2010 году «Ливерпуль» достался ему за 300 млн. фунтов стерлингов, тогда как сейчас стоимость клуба оценивается в 5,5 миллиарда. У FSG также есть опыт работы с автоспортивными активами: холдингу принадлежит 50% акций команды RFK Racing, выступающей в серии NASCAR.

Стоимость доли в Cadillac F1 оценивается в $3 миллиарда. При этом компания TWG Global пока не подтверждает, что активы команды обязательно будут проданы.