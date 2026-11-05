Витантонио Лиуцци назначен третьим стюардом Гран-при Сан-Паулу

Бывший пилот Формулы 1, FIA WEC, Super Formula и Super GT, а также стюард Формулы Е Витантонио Лиуцци получил приглашение FIA занять должность третьего стюарда на Гран При Сан-Паулу.

Разбором спорных эпизодов вместе с ним займутся член апелляционного суда FIA Ниш Шетти и бельгиец Лоик Бакелен. Он является профессиональным юристом и работает стюардом в Ф1, Ф3, на гонках Суперкубка Porsche и в туринге.

В этом сезоне обязанности стюардов выполняли Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Сепанге, Сингапуре и Остине; Дерек Уорик — в Японии, Монако, Барселоне, Мадриде, Баку и мехико. Витантонио Лиуцци приглашали на этапы в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.