Главная Новости Витантонио Лиуцци назначен третьим стюардом Гран-при Сан-Паулу
Новости

Витантонио Лиуцци назначен третьим стюардом Гран-при Сан-Паулу

Витантонио Лиуцци станет третьим стюардом Гран-при Сан-Паулу. Бывший гонщик Формулы-1 будет работать на этапе вместе с Нишем Шетти и Лоиком Бакеленом.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
05.11.2026, 01:11·1 мин
single
Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1, FIA WEC, Super Formula и Super GT, а также стюард Формулы Е Витантонио Лиуцци получил приглашение FIA занять должность третьего стюарда на Гран При Сан-Паулу.

Разбором спорных эпизодов вместе с ним займутся член апелляционного суда FIA Ниш Шетти и бельгиец Лоик Бакелен. Он является профессиональным юристом и работает стюардом в Ф1, Ф3, на гонках Суперкубка Porsche и в туринге.

В этом сезоне обязанности стюардов выполняли Педро Лами — в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании, Бельгии, Сепанге, Сингапуре и Остине; Дерек Уорик — в Японии, Монако, Барселоне, Мадриде, Баку и мехико. Витантонио Лиуцци приглашали на этапы в Майами, Венгрии, Нидерландах и Италии.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
СтатьиНовости

EXEED представил гибридный кроссовер EXLANTIX EТ с новым интерьером

Редакция·19.01.2026
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация