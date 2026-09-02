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Витантонио Лиуцци — третий стюард на Гран-при Италии

Витантонио Лиуцци назначен третьим стюардом Гран-при Италии. Бывший гонщик Формулы-1 вместе с Гарри Конелли и Матьё Реммери разберёт спорные моменты гонки.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
02.09.2026, 18:11·1 мин
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Фото: F1news.ru

Бывший пилот Формулы 1, FIA WEC, Super Formula и Super GT, а также стюард Формулы Е Витантонио Лиуцци получил приглашение FIA стать третьим стюардом на Гран При Италии.

Вместе с ним спорные эпизоды рассмотрят представитель австралийского Института безопасности автоспорта и член Всемирного совета FIA Гарри Конелли, а также бельгиец Матьё Реммери. Он исполняет обязанности стюарда на этапах Формулы 2, Формулы 3 и Формулы E.

В текущем сезоне стюардами также были Педро Лами, работавший в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании и Бельгии, и Дерек Уорик, назначавшийся на этапы в Японии, Монако и Барселоне. Витантонио Лиуцци приглашали на Гран При в Майами, Венгрии и Нидерландах.

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Витантонио Лиуцци (2)

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