Витантонио Лиуцци — третий стюард на Гран-при Италии

Бывший пилот Формулы 1, FIA WEC, Super Formula и Super GT, а также стюард Формулы Е Витантонио Лиуцци получил приглашение FIA стать третьим стюардом на Гран При Италии.

Вместе с ним спорные эпизоды рассмотрят представитель австралийского Института безопасности автоспорта и член Всемирного совета FIA Гарри Конелли, а также бельгиец Матьё Реммери. Он исполняет обязанности стюарда на этапах Формулы 2, Формулы 3 и Формулы E.

В текущем сезоне стюардами также были Педро Лами, работавший в Австралии, Китае, Канаде, Австрии, Великобритании и Бельгии, и Дерек Уорик, назначавшийся на этапы в Японии, Монако и Барселоне. Витантонио Лиуцци приглашали на Гран При в Майами, Венгрии и Нидерландах.