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Виктор Мартен — резервный пилот Williams на Гран-при Сингапура

Williams назначила Виктора Мартена резервным гонщиком на Гран При Сингапура: Люк Браунинг пропустит этап из-за участия в гонках Super Formula в Японии.
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
06.10.2026, 17:32·1 мин
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Фото: F1news.ru

В Williams сообщили, что на Гран При Сингапура обязанности резервного гонщика команды будет исполнять Виктор Мартен. Обычно на этапы Формулы 1 вместе с Williams ездит Люк Браунинг, однако гонка на трассе Марина-Бей совпадает с девятым и десятым этапами японской серии Super Formula, где он выступает за Kondo Racing.

«Виктор возьмёт на себя обязанности резервного гонщика на Гран При Сингапура, заменив Люка, которому предстоит участвовать в девятом и десятом этапах Super Formula в Японии», – говорится в сообщении Williams.

В текущем сезоне Виктор Мартен уже выполнял функции резервного гонщика Williams вместо Люка Браунинга на этапах в Канаде и Спа.

Источник

Williams (628)

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