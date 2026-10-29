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Вести: Настроить машину в Мехико — задача не из лёгких

Фредерик Вести заменит Джорджа Расселла на первой тренировке Гран-при Мексики и рассказал о влиянии высоты, настройках и особенностях автодрома.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
29.10.2026, 16:51·2 мин
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Фото: F1news.ru

В первой тренировке в Мехико резервный пилот Mercedes Фредерик Вести заменит Джорджа Расселла. Накануне датчанин рассказал об особенностях трассы.

Фредерик Вести: «Я очень рад возможности отработать на трассе первую тренировку в Мексике. Это отличная возможность провести время за рулем, продолжить обучение, а главное – помочь команде в её работе.

С инженерной точки зрения настройка машины в Мехико – крайне непростая задача. Автодром имени братьев Родригес – самый высокогорный в календаре, разрежённый воздух существенно влияет на работу машины. Она теряет прижимную силу и сцепление с трассой, зато скорости здесь – одни из самых высоких в сезоне. Часто говорят, что с настройками прижимной силы как в Монако, машины здесь быстры как в Монце. И работать с такими настройками очень интересно – как гонщикам, так и инженерам.

Конфигурация включает как несколько медленных поворотов, где важна управляемость и хороший баланс, так и быстрые участки, где критически важно сохранять скорость и добиться хорошего сцепления. Правильный баланс между этими требованиями — ключ к успешному уик-энду.

Я не раз участвовал здесь в первой тренировке и хорошо знаю трассу. Мне вообще нравится в Мексике. Болельщики создают невероятную атмосферу, город фантастический, а борьба на трассе обычно получается интересной. Стратегия играет важную роль, по ходу гонки происходит много событий. Я всегда с удовольствием сюда возвращаюсь».

Источник

Mercedes (942)

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