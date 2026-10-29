Вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма и геймерские кресла: каким получился салон нового российского кроссовера Jeland C4

Российская марка Jeland представила новые сведения об интерьере кроссовера C4, выполненного в стилистике «кибер-меха» (Cyber Mecha). В салоне установлены вертикальный мультимедийный дисплей, спортивные кресла с дизайном в духе геймерских и красная кнопка запуска двигателя, скрытая под откидной крышкой.

При создании интерьера Jeland C4 дизайнеры вдохновлялись научной фантастикой и виртуальными мирами. Эта же концепция легла в основу внешнего облика модели. Рулевое колесо стилизовано под геймпад, а в отделке использованы карбоновые вставки и многоцветная подсветка.

Функции мультимедиа и климатической системы доступны через центральный вертикальный экран диагональю 13,2 дюйма. Перед водителем размещена цифровая панель приборов с дисплеем диагональю 8,88 дюйма. Мультимедийная система поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto, а за звучание отвечают восемь динамиков. Некоторыми функциями автомобиля можно управлять голосом.

Под центральным дисплеем находится площадка для беспроводной зарядки смартфона мощностью 50 Вт. По данным Jeland, устройство полностью заряжается менее чем за 40 минут. Для подключения гаджетов с помощью кабеля на первом ряду предусмотрены разъёмы USB Type-A и Type-C.

Фото: Автоновости Дня

Передние кресла Jeland C4 напоминают компьютерные геймерские сиденья. Их конструкция предусматривает многослойное наполнение, подогрев и вентиляцию. Кресло водителя регулируется электроприводом в шести направлениях, пассажирское — в четырёх. Для внутренней отделки применяются экокожа и износостойкий пластик.

Колёсная база кроссовера равна 2700 мм. Как отмечает бренд, такой показатель обеспечивает достаточное пространство для всех находящихся в салоне. На втором ряду установлены подлокотник с подстаканниками, отдельные дефлекторы климатической системы и потолочная подсветка. Пассажиры сзади также могут пользоваться двумя USB-портами — Type-A и Type-C. Дополнительное естественное освещение обеспечивает панорамная крыша.

Фото: Автоновости Дня

В состав двухзонного климат-контроля входит система очистки воздуха PM0.3. В Jeland утверждают, что установленный фильтр задерживает вредные частицы размером от 0,3 микрометра, включая пыльцу и бактерии.

«зимний» пакет для Jeland C4 включает подогрев рулевого колеса, сидений, лобового и заднего стёкол, форсунок стеклоомывателя и наружных зеркал. Кроме того, автомобиль получит функцию дистанционного запуска двигателя.

Сведения о сроках начала продаж, комплектациях и стоимости Jeland C4 будут опубликованы позднее.

В сентябре Jeland уже рассказывал об экстерьере кроссовера C4. Как и салон, кузов модели выполнен в стилистике «кибер-меха» (Cyber Mecha), созданной под влиянием научной фантастики и виртуальных миров.

Переднюю часть автомобиля «венчает» трёхуровневая световая архитектура. В районе кромки капота расположены узкие LED-секции дневных ходовых огней с рисунком из острых световых штрихов. Ниже находятся фары ближнего и дальнего света, а под ними — диагональные LED-полосы указателей поворота.

Сбоку кроссовер выделяется резкими выштамповками на дверях и угловатыми накладками колёсных арок. Полускрытые дверные ручки интегрированы в кузовные поверхности. Общую геометрию дизайна дополняют двухцветные 18-дюймовые легкосплавные диски. Покупателям предложат шесть вариантов окраски кузова, в том числе синий, красный и желтый.

Ранее Jeland представил ещё одну модель «городской» C-серии — флагманский кроссовер C7. Среднеразмерный паркетник получил футуристичный дизайн, два типа привода и 1,6-литровый турбированный двигатель мощностью 150 или 186 лошадиных сил в зависимости от версии.

Автор: Иван Бахарев