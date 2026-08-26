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Решение по апелляции McLaren вынесут через две-три недели

McLaren оспорила отмену штрафов Пьера Гасли на Гран-при Монако: Международный апелляционный суд FIA вынесет решение в течение двух-трёх недель.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
26.08.2026, 17:03·1 мин
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Фото: F1news.ru

Во вторник в Париже прошло слушание по апелляции McLaren, связанной со штрафами Пьера Гасли на Гран При Монако. Позднее эти санкции были отменены.

Руководитель команды Андреа Стелла обозначил два вопроса, требующих разъяснения. Первый касается равного и справедливого отношения ко всем гонщикам. Второй связан непосредственно с McLaren: после отмены штрафов Гасли команда и Оскар Пиастри лишились очков.

Как сообщает BBC Sport, представители McLaren изложили позицию команды. При этом британской стороне ещё предстоит дождаться решения Международного апелляционного суда FIA. В McLaren сообщили, что вердикт ожидается в течение двух-трёх недель.

Таким образом, к моменту официального утверждения итогов Гран При Монако после проведения гонки уже пройдёт три месяца.

Источник

McLaren (835)Пьер Гасли (218)Alpine F1 Team (441)Оскар Пиастри (305)

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