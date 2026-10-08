Бензиновая Vauxhall Frontera получила механическую коробку передач и подешевела на 6 тысяч фунтов.

Если Vauxhall Frontera с опциональными стальными колёсами казалась недостаточно «back to basics», британская марка теперь предлагает свой компактный семиместный SUV с бензиновым двигателем и, что особенно важно, механической коробкой передач.

Новый Vauxhall Frontera с бензиновым мотором уже доступен для заказа по цене от £22,820. Это на £4,000 меньше стоимости версии с мягкой гибридной системой. Оба автомобиля оснащены одним и тем же бензиновым двигателем, однако в новой модификации отсутствует электрическая поддержка: мощность снизилась со 143bhp до 99bhp. Вместо шестиступенчатой роботизированной коробки передач с двумя сцеплениями здесь используется шестиступенчатая механика. По данным Vauxhall, базовый Frontera расходует до 47mpg и разгоняется до 62mph за 12.4 секунды, а в семиместной конфигурации — за 13.3 секунды.

Семиместная версия сохранится в линейке Frontera даже несмотря на то, что бензиновая модификация развивает лишь 205Nm крутящего момента. Дополнительные сиденья доступны за £550 для комплектации GS и более дорогих версий. При этом тесный третий ряд скорее рассчитан на маленьких детей, чем на взрослых пассажиров.

Фото: autoexpress

В стандартное оснащение входят 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски, 10-дюймовый сенсорный экран с беспроводными Apple CarPlay и Android Auto, климат-контроль, круиз-контроль и камера заднего вида. Комплектация GS стоит на £2,500 больше базовой Design. За эту сумму покупатели также получают более спортивные элементы оформления кузова и салона, встроенную навигацию, беспроводную зарядку для смартфона, систему контроля слепых зон и более качественную тканевую обивку сидений.

Топовая версия Ultimate стоит £26,020 — это на £700 меньше, чем даже Frontera Hybrid Design. В её оснащение входят обогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, рейлинги на крыше, а также светодиодные противотуманные фары.

Похоже, Vauxhall Frontera пользуется заметным спросом. Полностью электрическая версия, способная проехать до 253 miles на одном заряде, регулярно приближается к лидирующим позициям в британских рейтингах продаж электромобилей. Модель построена на той же механической основе, что и Citroen C3 Aircross, и занимает место ниже более крупного Vauxhall Grandland в линейке британского производителя.