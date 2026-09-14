Ваулз: Гран-при Мадрида выявил все слабые места нашей машины

Гран При Испании, прошедший на новом автодроме в Мадриде, завершился для Williams и её болельщиков неудачно. На MadRing финишировал лишь Алекс Элбон — он занял 15-е место. После гонки руководитель команды Джеймс Ваулз оценил выступление и рассказал о ближайших планах.

Джеймс Ваулз, руководитель команды: «То, что сделали организаторы гонки в Мадриде, по-настоящему впечатляет – речь и о трассе, и об инфраструктуре автодрома, построенного в кратчайшие сроки, и об атмосфере.

У нас были сложности и в квалификации, и в гонке – как в техническом плане, так и с точки зрения гонщиков. Несомненно, в этом проявились все слабости, свойственные нашей машине – в этот уик-энд у нас просто не было темпа.

Но было очень радостно видеть, какую мощную поддержку болельщики оказали Карлосу – вся его именная трибуна весь уик-энд его приветствовала. В трудные времена это особенно важно.

Алекс заслуживает похвалы, он хорошо работал весь уик-энд, и в гонке добился максимального результата, на который способна наша машина.

Мы собираемся представить в Баку значительный комплекс технических новинок, и хотя знаем, что этого будет недостаточно, тем не менее это позволит сделать небольшой шаг вперёд. Надеемся, это поможет нам и в будущем, но пока мы продолжаем исправлять ошибки, допущенные минувшей зимой.

Результаты мадридского уик-энда расстраивают, ведь на этой трассе и так сложно обгонять, а с нашей скоростью – тем более. Поскольку никаких особых инцидентов по ходу гонки не было, то выше 15-го места нам подняться не удалось, а если говорить о Карлосе, то его машина была повреждена, и он потерял темп.

Разумеется, задача команды в том, чтобы предоставить нашим гонщикам более быструю машину, и уже это поможет им избежать неприятностей. Теперь нас ждёт гонка в Баку, после чего последуют этапы в Малайзии и Сингапуре, и все они разделены недельными интервалами. Постараемся добиться какого-то прогресса, приложим все усилия, чтобы подняться на более высокие позиции».