Ваулз: «С самого начала и до конца у нас были сложности»

Сложные погодные условия иногда позволяют набрать очки даже командам, которым не хватает скорости. В таких обстоятельствах особенно важны опыт и мастерство гонщиков.

Тем не менее Williams не смогла воспользоваться этой возможностью на Гран При Бразилии. Лучший результат команды показал Алекс Элбон, занявший 15-е место. Итоги уик-энда в Сан-Паулу подвёл руководитель британской команды Джеймс Ваулз.

Джеймс Ваулз: «Прежде всего хочу поздравить команду Mercedes – в этом году она добилась впечатляющих успехов, задавая высокие стандарты, и это вдохновляет всех нас. В следующем сезоне будем стремиться её одолеть, а пока позади очередной очень трудный уик-энд.

С самого начала и до конца у нас были сложности, хотя я должен поблагодарить за хорошую работу наших стратегов и гоночную бригаду, Williams, ведь в Сан-Паулу на наших машинах всегда стояла правильно выбранная резина – и в квалификации, и в гонке. В том числе мы рискнули и перешли на промежуточные шины в самом начале первой части квалификации, когда начинался дождь.

Задача осложнялась и тем, что на трассе в Интерлагосе довольно короткий круг, и на изменение условий нужно было реагировать очень быстро.

Алекс отлично провёл гонку от старта до финиша, но в конечном итоге наша машина работала недостаточно эффективно, и бороться за очки мы не могли, поэтому теряли позиции (Элбон стартовал девятым). Но всё-таки за счёт хорошего старта, грамотных оборонительных действий и правильного выбора тактики он довольно долго держался в первой десятке.

Если говорить о Карлосе Сайнсе, то в его случае квалификация и гонка складывались трудно, и в причинах этого ещё предстоит тщательно разобраться, но к управляемости машины было слишком много вопросов, а рискованные решения, которые мы принимали по ходу Гран При в расчёте на появление автомобиля безопасности, не сработали.

До завершения сезона остаётся три этапа, и я прошу команду собрать максимум информации для следующего года – это главное, чем мы занимались и на трёх предыдущих гонках, но продолжим эту работу в Лас-Вегасе, Катаре и Абу-Даби».