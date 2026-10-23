Ваулз: на базе в Гроуве команда полностью сосредоточена на машине 2027 года

На встрече с болельщиками в фан-зоне Williams в Остине руководитель команды Джеймс Ваулз сообщил, что инженерно-конструкторский департамент на базе в Гроуве полностью сосредоточился на разработке машины 2027 года.

Джеймс Ваулз: «Хочу напомнить, что в нашей команде работают порядка 1300 человек, и сейчас все специалисты по аэродинамике, весь конструкторский отдел и другие подразделения уже занимаются проектом 2027 года. Реальность такова, что в начале сезона мы допустили просчёт и в течение всего года занимались исправлением этого, ведь в следующем году всё нужно сделать правильно.

Но та часть команды, которая работает здесь, на автодроме COTA, гонщики и все остальные сотрудники Williams – по-прежнему сосредоточены на задачах, которые предстоит решать в этот уик-энд. Однако в программу пятничных тренировок включены определённые пункты, связанные именно с подготовкой к следующему году. Но при этом мы сделаем всё возможное, чтобы в воскресенье заработать очки».

Самым забавным эпизодом встречи стал вопрос о максимально допустимой длине колёсной базы машины Формулы 1, измеренной в ковбойских шляпах. Ваулз отвечал на него вместе с двумя местными болельщицами.

Руководитель Williams предположил, что длина составит 15 шляп, однако его ответ оказался неверным. Ближе всех к правильному варианту была болельщица по имени Лорен: она заявила, что потребуется около восьми стетсонов, или примерно 3,4 метра.