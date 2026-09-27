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Ваулз отметил: «Карлос заслуживает похвал, он сражался до конца»

Гран При Азербайджана в Формуле-1: Карлос Сайнс принёс Williams очки после девяти этапов без результата, а Алекс Элбон попал в аварию из-за порыва ветра.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
27.09.2026, 13:11·2 мин
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Фото: F1news.ru

На Гран При Азербайджана Карлос Сайнс впервые за девять этапов финишировал в первой десятке. Для Williams это также стало первым набором очков с начала июня — тогда в Монако Алекс Элбон занял 8-е место.

Результат команды прокомментировал руководитель Williams Джеймс Ваулз:

«Прежде всего хочу поблагодарить всех, кто днём и ночью неутомимо трудился, чтобы подготовить комплекс технических новинок, которые мы представили в Баку. Привезти два новых шасси, значительно снизив вес FW48 и одновременно модернизировав аэродинамику – очень непростая задача.

Мы начали об этом говорить несколько месяцев назад, но в минувший уик-энд задача была выполнена, и все видели, что мы смогли показать хороший результат уже в квалификации (Карлос Сайнс показал 10-е время, но получил штраф, поэтому стартовал с 14-й позиции).

Наша гонка складывалась по-разному, в частности, на определённой её стадии Карлосу не удавалось добиться того темпа, что он показал в квалификации. Мы уже примерно понимаем, с чем это было связано, но Карлос заслуживает похвал за то, что сражался до конца, чтобы заработать призовой балл.

По поводу Алекса остаётся только сожалеть: он отлично пилотировал, но из-за резкого порыва ветра не смог в достаточной степени сбросить скорость и врезался в стену. Но это просто «фактор Баку», ведь здесь городская трасса, и в подобных случаях приходится платить весьма высокую цену.

Фото: F1news.ru

В Малайзии команда рассчитывает вернуть автомобиль Алекса на трассу. При этом Джеймс Ваулз отметил, что Williams уверенно начала серию из трёх Гран При подряд, хотя впереди её по-прежнему ждёт значительный объём работы: «К этапу в Малайзии мы отремонтируем его машину, но повторюсь: серию из трёх Гран При подряд мы начали уверенно, однако впереди ещё много работы».

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