Карлос Сайнс занял восьмое место на Гран При Лас-Вегаса, показав лучший результат для испанского гонщика в сезоне 2026 года. Для команды, которая сейчас переживает непростой период, этот результат стал особенно важным. Руководитель команды Джеймс Ваулз подвёл итоги гонки в коротком видео, опубликованном на сайте команды.

Джеймс Ваулз: «Финиш Гран При Лас-Вегаса был просто великолепным! Гонки на этой трассе всегда проходят зрелищно, и борьба носит очень острый характер. Все видели, что если гонщикам удавалось использовать слипстрим, то возможно было всё, что угодно.

Что касается Карлоса, то несколько последних кругов он проехал просто идеально, проведя отличный манёвр за счёт того, что использовал запас электрической энергии, что позволило ему занять 8-е место (речь об обгоне Джорджа Расселла на 50-м, последнем круге гонки).

К сожалению, для Алекса Элбона всё закончилось ещё до старта: по пути на стартовое поле, когда он прогревал тормоза, то задние тормоза загорелись, из-за чего были повреждены страховочные тросы, препятствующие отрыву колёс от машины в случае аварии.

Когда такое происходит, то чтобы это исправить, приходится полностью менять всю подвеску, а сделать до старта гонки мы уже не могли. Ситуация была какая-то нелепая, ведь я знаю, что он мог бы выступить вполне конкурентоспособно. Приходится только сожалеть, что у нас осталась только одна машина, способная сражаться за очки.

Но здорово, что хотя бы Карлосу удалось финишировать в призовой десятке, причём он мог бороться с соперниками именно благодаря собственной скорости.

Именно это мы намерены продолжить в том числе на этапах в Катаре и Абу-Даби, поскольку уже готовимся к 2027 году, и сейчас наша задача – сохранять максимальную собранность, чтобы максимально выложиться на этих двух гонках и собрать побольше информации, которая пригодится нам в будущем».