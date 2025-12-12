Ваулз: «Даже в отпуске я занимаюсь рабочими делами»

Руководитель команды Williams Джеймс Ваулз поделился итогами прошедшего сезона, отметив, что коллективу удалось добиться значимого результата — завершить чемпионат на пятом месте в Кубке конструкторов. Подобного достижения команда не показывала с 2017 года.

Ваулз подчеркнул, что особенно доволен выступлениями Карлоса Сайнса во второй части сезона. Гонщик трижды финишировал в тройке лучших: дважды поднимался на подиум в Азербайджане и Катаре, а также занял третье место в спринте в Остине.

С завершением чемпионата у руководителя Williams Racing и его коллег наконец появилась возможность немного отдохнуть. Однако, по словам Ваулза, межсезонье в Формуле 1 длится недолго, и уже на следующей неделе он планирует вернуться к работе на базе команды.

Перед этим у Джеймса запланированы личные дела. В воскресенье он вместе с напарниками по Garage 59 примет участие в гонке на выносливость Gulf 12 Hours.

Руководитель отмечает, что у команды будет всего несколько дней, чтобы скоординировать дальнейшие планы и подготовиться к сезону 2026 года, прежде чем Williams уйдет на зимний перерыв, а база в Гроуве закроется. В январе работа возобновится — сотрудники продолжат сессии на симуляторе, и эти процессы продлятся до конца месяца. На все подготовительные мероприятия от возвращения в Великобританию отводится лишь четыре недели.

Ваулз рассказал, что лично намерен посвятить больше времени физической подготовке. Серия из трех подряд гонок в сезоне оказала влияние на его форму, и теперь у него появится возможность восстановиться. Также руководитель Williams планирует уделить больше времени семье в период рождественских праздников, чтобы компенсировать вынужденные разлуки за год.

Джеймс планирует взять небольшой отпуск примерно на десять дней. Он отметил, что доволен ходом подготовки новой машины к следующему сезону, что позволяет ему немного расслабиться. Тем не менее, даже в отпуске остается вовлеченным в рабочие вопросы, хотя нагрузка становится менее интенсивной.

В завершение Ваулз сообщил, что дата презентации болида 2026 года будет объявлена в ближайшее время. По его словам, мероприятие, скорее всего, пройдет в начале второй половины января.