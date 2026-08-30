Ваулз: команда несет часть ответственности за инцидент

Руководитель Williams Джеймс Ваулз подвёл итоги неудачного уик-энда в Занфдорте и признал, что команда также несёт часть ответственности за инцидент между Карлосом Сайнсом и Алексом Элбоном на 66-м круге гонки. По его словам, решения по тактике принимались из лучших побуждений, однако в итоге оказались ошибочными.

Джеймс Ваулз: «Карлос и Алекс столкнулись на трассе, и это вызывает множество вопросов, начиная с того, кто был в этом виноват. Сразу скажу: оба гонщика в ответе за то, чтобы не допускать столкновений друг с другом. Но часть ответственности лежит и на команде.

Мы попытались оставить Карлоса на трассе, когда был введён режим виртуального автомобиля безопасности, ведь если бы он провёл пит-стоп, то в любом случае оказался бы на трассе позади машин Алекса и Франко Колапинто. При том что темп FW48 не позволил бы их обогнать.

Но именно из-за этого мы в итоге оказались в ситуации, когда наши гонщики затеяли бороться друг с другом, хотя и не могли претендовать на очки. Именно команда не должны была этого допускать. Но вообще по ходу той гонки мы принимали разные решения, которые теперь представляются сомнительными.

В частности, если говорить о Карлосе, то нам пришлось выбирать, пригласить его на пит-стоп и тем самым согласиться с потерей позиций, или продолжать бороться на трассе. Поскольку мы как раз и пытались не допустить сложной ситуации, в которой наши гонщики начали бы соперничать друг с другом, то думаю, что было принято неверное решение. Тем более, если вы не претендуете на очки, то всё это не существенно…

Теперь команда сосредоточила значительные усилия на подготовке к этапу в Монце. За кулисами ведётся работа над техническими новинками, однако завершить её планируют несколько позже. Ваулз также признал, что в предстоящих гонках в Монце и Мадриде Williams окажется в непростом положении.

В настоящее время машине не хватает темпа, чтобы бороться за очки, и это расстраивает. На обоих этапах мы сделаем максимум возможного, но трудности неизбежны. Команда продолжает занимаеться множеством проектов, направленных на преодоление проблем, с которыми мы столкнулись этой зимой, чтобы найти их окончательное решение и не допустить повторения в будущем. Сейчас это наша главная задача».