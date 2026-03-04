Вассёр: «В Мельбурне оценим нашу конкурентоспособность»

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр обратился к коллективу накануне старта нового сезона Формулы 1, который пройдет в Мельбурне.

В своем обращении Вассёр отметил, что во время тестов в Бахрейне команда преодолела значительное количество километров. По его словам, это позволило Ferrari получить обширный объем данных, необходимых для дальнейшего изучения болида SF-26. Особое внимание было уделено работе в различных ключевых направлениях, благодаря чему инженерам удалось собрать ряд ценных сведений.

Вассёр подчеркнул, что результаты тестовых сессий не всегда отражают реальную картину, добавив, что этап в Мельбурне предоставит первую возможность по-настоящему оценить уровень конкурентоспособности Ferrari в сравнении с другими участниками чемпионата.

Руководитель команды отметил, что начало сезона всегда связано с определённой долей неопределенности. В связи с этим Ferrari подходит к первому гоночному уик-энду максимально сосредоточенно, избегая излишней самоуверенности.