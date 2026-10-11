Вассёр: «У нас будет возможность прессинговать Макса»

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон смогут оказывать давление на Макса Ферстаппена по ходу Гран При Сингапура. В квалификации, прошедшей накануне, гонщики показали 2-е и 3-е время соответственно.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон начнут гонку непосредственно за машиной Макса Ферстаппена. Теоретически это даёт им возможность побороться за самый высокий результат. Кроме того, в субботнем спринте оба пилота финишировали в первой тройке.

Фредерик Вассёр: «Для нашей команды это был очень неплохой день: мы добились хорошего результата в спринте, а затем подтвердили нашу конкурентоспособность в квалификации, где во всех сессиях наши гонщики стабильно были среди самых быстрых.

В финале Шарль проехал прекрасный круг, заняв вторую позицию; Льюис тоже до своей заключительной попытки был среди претендентов на поул. Безусловно, старт со 2-й и 3-й позиции – это уже хорошая основа, но важнее всего результат в гонке.

У нас собран большой объём информации, мы тщательно анализируем каждую деталь. Поскольку обе машины начнут гонку с первых рядов, то у нас будет возможность прессинговать Макса и бороться с ним в стремлении добиться наилучшего результата».