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Вассёр: «У нас будет возможность прессинговать Макса»

Вассёр: Леклер и Хэмилтон смогут прессинговать Ферстаппена на Гран При Сингапура, стартуя со второго и третьего мест после квалификации Ferrari
Иннокентий ПетровИ
Иннокентий Петров
11.10.2026, 10:32·2 мин

Руководитель команды Ferrari Фредерик Вассёр считает, что Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон смогут оказывать давление на Макса Ферстаппена по ходу Гран При Сингапура. В квалификации, прошедшей накануне, гонщики показали 2-е и 3-е время соответственно.

Шарль Леклер и Льюис Хэмилтон начнут гонку непосредственно за машиной Макса Ферстаппена. Теоретически это даёт им возможность побороться за самый высокий результат. Кроме того, в субботнем спринте оба пилота финишировали в первой тройке.

Фредерик Вассёр: «Для нашей команды это был очень неплохой день: мы добились хорошего результата в спринте, а затем подтвердили нашу конкурентоспособность в квалификации, где во всех сессиях наши гонщики стабильно были среди самых быстрых.

В финале Шарль проехал прекрасный круг, заняв вторую позицию; Льюис тоже до своей заключительной попытки был среди претендентов на поул. Безусловно, старт со 2-й и 3-й позиции – это уже хорошая основа, но важнее всего результат в гонке.

У нас собран большой объём информации, мы тщательно анализируем каждую деталь. Поскольку обе машины начнут гонку с первых рядов, то у нас будет возможность прессинговать Макса и бороться с ним в стремлении добиться наилучшего результата».

Источник

Фредерик Вассёр (177)Ferrari (1061)

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