Вассёр: изменившиеся условия не могут служить оправданием

Гонщики Ferrari показали лучшее время на тренировках, однако не смогли подтвердить этот результат в квалификации. Фредерик Вассёр, подводя итоги субботы, признал, что рассчитывал увидеть Ferrari выше 4-й и 5-й стартовых позиций.

Шарль Леклер связал неудачу с тем, что в решающей части квалификации команде не удалось вывести шины на оптимальный рабочий режим. По его словам, это произошло после снижения температуры трассы: «В финале облаков стало больше, температура трассы снизилась на один-два градуса, а для нас это было как день и ночь – уже на круге выезда из боксов я почувствовал, что у нас проблемы».

Вассёр не считает изменение условий на трассе достаточным объяснением результата: «Думаю, во второй части квалификации все были немного быстрее. В финале нам не удалось прибавить – вероятно, это было в какой-то мере связано с влиянием ветра или ещё с чем-то, что также повлияло на концентрацию гонщиков.

При этом руководитель Ferrari подчеркнул, что все участники находились в одинаковых условиях: «Однако все находятся в равных условиях, мы не можем жаловаться на ветер, это полная чепуха. Лично я считаю, что мы должны лучше справляться с делом в заключительной попытке, поскольку потенциал у нас был, и как минимум мы могли пробиться в первый стартовый ряд.

По мнению Вассёра, квалификация оставила смешанные впечатления. Он отметил, что в этот уик-энд команда располагала необходимым потенциалом, демонстрировала хороший темп на тренировках и до последнего поворота сохраняла шансы на поул: «В общем, квалификация оставила неоднозначные впечатления, поскольку я считаю, что в этот уик-энд потенциал у на был. Мы показали хороший темп на тренировках и до последнего поворота претендовали на поул. Но как получилось, так и получилось, это тоже часть игры.

Теперь Ferrari предстоит сосредоточиться на подготовке к гонке. Вассёр ожидает, что одной из главных проблем в воскресенье станет сильная деградация резины: «Теперь надо сосредоточиться на подготовке к гонке, поскольку в воскресенье нам предстоит решать уже другие задачи: их сложность связана с тем, что мы предвидим сильную деградацию резины. Посмотрим, как будут развиваться события, но, безусловно, сейчас мы несколько расстроены, поскольку не смогли в полной мере использовать потенциал машины, а он очень неплохой, и буквально до последнего поворота казалось, что мы претендуем на более высокий результат».