Вассёр: Разница в скорости минимальна

Перед этапом в Остине команда Ferrari подготовила несколько новинок. В пятничных тренировках Шарль Леклер дважды показал лучший результат дня, однако руководитель команды Фредерик Вассёр пока не спешит с прогнозами.

Фредерик Вассёр: «Такие результаты в начале уик-энда вселяют оптимизм, старт получился хорошим, но разница в скорости между гонщиками разных команд очень невелика.

В любом случае, по результатам пятницы сложно судить о том, что нас ждёт в квалификации. Работа продолжается. Нам ещё многое предстоит узнать о работе машины с новым аэродинамическим обвесом».