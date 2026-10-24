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Вассёр: Разница в скорости минимальна

Фредерик Вассёр оценил успешную пятницу Ferrari в Остине: Шарль Леклер дважды стал лучшим, но команда пока осторожна в прогнозах из-за плотной борьбы.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
24.10.2026, 13:21·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед этапом в Остине команда Ferrari подготовила несколько новинок. В пятничных тренировках Шарль Леклер дважды показал лучший результат дня, однако руководитель команды Фредерик Вассёр пока не спешит с прогнозами.

Фредерик Вассёр: «Такие результаты в начале уик-энда вселяют оптимизм, старт получился хорошим, но разница в скорости между гонщиками разных команд очень невелика.

В любом случае, по результатам пятницы сложно судить о том, что нас ждёт в квалификации. Работа продолжается. Нам ещё многое предстоит узнать о работе машины с новым аэродинамическим обвесом».

Источник

Фредерик Вассёр (182)Ferrari (1082)

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