Вассёр высказался о слухах вокруг Хорнера…

После финиша в Баку руководитель Ferrari Фредерик Вассёр высказался о продолжающихся слухах относительно своей отставки. Поводом для новых обсуждений стало заявление Кристиана Хорнера о том, что он принял бы предложение Ferrari.

Фредерик Вассёр: «К сожалению, нам не удаётся полностью сосредоточиться на работе. На встречах с журналистами 50% вопросов касаются кадровых тем, что несколько раздражает. Мы ведём борьбу в чемпионате, а с вами обсуждаем совсем другие вопросы, что здорово всех отвлекает.

Все знают, что Хорнер ищет работу, но что я могу с этим сделать? Я пытаюсь делать всё возможное, чтобы продвигать нашу команду, поднять её на новый уровень, добиваться большего, чем сегодня, а вынужден тратить время на представителей СМИ, и в каждом интервью — а их бывает по 25 в день — мы снова возвращаемся к этой теме.

Этот спорт – это моя жизнь, это мой бизнес, и я стараюсь делать всё, что в моих силах. Я здесь, чтобы выполнять свою работу, у меня лучшая работа в мире, а впереди у нас в этом году ещё семь гонок».