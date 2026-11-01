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Вассёр: «Прежде всего надо хорошо стартовать»

Фредерик Вассёр оценил шансы Льюиса Хэмилтона на победу в Гран-при Мехико и отметил важность старта и выбора прикатанной резины перед гонкой.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
01.11.2026, 23:01·1 мин
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Фото: F1news.ru

Перед стартом Гран При Мехико руководитель Ferrari Фредерик Вассёр в эфире Sky Sports рассказал о своих ожиданиях от гонки, в которой Льюис Хэмилтон начнёт заезд с поула. В последний раз гонщик Ferrari, стартовавший с первой позиции на этой трассе, одержал победу два года назад. Тогда им был Карлос Сайнс.

«Ха, никто не знает, сможет ли Льюис победить, – усмехнулся руководитель итальянской команды. – Прежде всего надо хорошо стартовать, и сейчас мы полностью сосредоточены на решении этой задачи, а там посмотрим. Но старт и разгон в сторону первого поворота станет очень интересным моментом гонки».

Предположительно, Льюис начнёт гонку на прикатанном комплекте шин, тогда как у стартующих позади него гонщиков будут свежие комплекты. Однако Вассёр не считает, что это может повлиять на ситуацию: «Думаю, в начале гонки особой разницы не будет, ведь покрытые трассы не слишком абразивное, так что причин для тревог нет».

Источник

Фредерик Вассёр (187)Ferrari (1104)

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