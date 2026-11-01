Вассёр: «Прежде всего надо хорошо стартовать»

Перед стартом Гран При Мехико руководитель Ferrari Фредерик Вассёр в эфире Sky Sports рассказал о своих ожиданиях от гонки, в которой Льюис Хэмилтон начнёт заезд с поула. В последний раз гонщик Ferrari, стартовавший с первой позиции на этой трассе, одержал победу два года назад. Тогда им был Карлос Сайнс.

«Ха, никто не знает, сможет ли Льюис победить, – усмехнулся руководитель итальянской команды. – Прежде всего надо хорошо стартовать, и сейчас мы полностью сосредоточены на решении этой задачи, а там посмотрим. Но старт и разгон в сторону первого поворота станет очень интересным моментом гонки».

Предположительно, Льюис начнёт гонку на прикатанном комплекте шин, тогда как у стартующих позади него гонщиков будут свежие комплекты. Однако Вассёр не считает, что это может повлиять на ситуацию: «Думаю, в начале гонки особой разницы не будет, ведь покрытые трассы не слишком абразивное, так что причин для тревог нет».