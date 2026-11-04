Вассёр: погода способна сделать уик-энд непредсказуемым

В Ferrari с оптимизмом подходят к заключительной гонке текущей серии из трёх этапов подряд и рассчитывают добиться успеха в Интерлагосе.

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Мы рады вернуться на трассу всего через несколько дней после этапа в Мексике, где убедились, что движемся в правильном направлении при повышении эффективности машины.

В Интерлагосе нас ждёт сложная трасса с коротким кругом, перепадами высот и разнообразными поворотами, а погода может сделать этот уик-энд ещё более непредсказуемым. Нам нужно повышать темп с каждой сессией и сохранять предельную концентрацию по ходу всего уик-энда, чтобы максимально использовать все шансы добиться большего».