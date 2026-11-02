Вассёр упрекнул своих гонщиков в неуважении

Перед стартом Гран При Мехико в Ferrari рассчитывали побороться за победу. Основания для этого были: Льюис Хэмилтон начинал гонку с поула, а Шарль Леклер — с третьего места.

Однако уже на первом круге гонщики Скудерии вступили в жёсткую борьбу за позицию. В четвёртом повороте оба оказались за пределами трассы, чем воспользовался Макс Ферстаппен. Он опередил Льюиса Хэмилтона, а затем Шарль Леклер получил 5-секундный штраф и лишился лидерства.

После финиша Хэмилтон обвинил напарника в упущенной победе. Руководитель команды Фредерик Вассёр, в свою очередь, раскритиковал обоих гонщиков.

«Мне тяжело такое принять, потому что, честно говоря, я считаю произошедшее неуважением, – заявил Фредерик Вассёр в эфире французского Canal+. – Неуважением к бренду, неуважением ко всем людям, работающим здесь, и к нашим усилиям. Мы сделали реальный шаг вперёд с точки зрения скорости машины, поэтому мне очень тяжело от того, что команда именно так упустила победу».

На вопрос о том, винит ли Вассёр в упущенной победе Шарля Леклера, руководитель Ferrari ответил: «Нет, нет. Я не стану никого называть. Я хочу поговорить с ними обоими. Льюис тоже очень широко выехал за пределы трассы.

Мы должны помнить, что представляем бренд, представляем спонсоров. В команде работают 2 тысячи человек, и наши гонщики гоняются не просто ради гонок, они представляют всю команду».